Grande Fratello Vip 8, Ibiza Altea ammette: “Renato Biancardi mi incuriosisce”

La modella si racconta senza filtri e ammette chi le interessa davvero nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma tra curiosità e attrazione, Ibiza ribadisce: nessuna relazione forzata.

Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip venerdì 13 marzo insieme ad Adriana Volpe e Raul Dumitras. Tra chiacchiere, sorrisi e una complicità crescente, i due si sono avvicinati rapidamente, alimentando la curiosità dei coinquilini e del pubblico che in questi giorni li ha seguiti su Mediaset Extra, dando vita alla prima potenziale ship del programma.

Ibiza Altea e il suo rapporto con gli uomini

A fare chiarezza è stata la stessa Ibiza, che si è raccontata senza filtri ad Adriana Volpe. La modella ha spiegato di vivere il flirt con grande naturalezza, ma ha voluto mettere subito dei paletti: "Flirtare per me è naturale, ma non sono entrata qui per cercare una relazione." Ibiza ha sottolineato di non voler creare dinamiche forzate o dare un significato eccessivo a situazioni che, almeno per ora, restano leggere. Il suo approccio è chiaro: divertirsi, senza pressioni né aspettative.

"Mi incuriosisce": Ibiza ammette l'interesse per Renato

Quando Adriana le ha chiesto chi, tra gli uomini della Casa, le susciti maggiore interesse, Ibiza non ha esitato: Renato è il concorrente che più la incuriosisce. Una dichiarazione che conferma la speciale sintonia tra i due, ma che non apre necessariamente a una storia. La modella ha infatti ribadito che qualsiasi sentimento dovrà nascere in modo spontaneo, senza forzature.

Renato Biancardi

Carattere forte e zero compromessi: chi non convince Ibiza

Ibiza ha anche mostrato il lato più deciso del suo carattere: non apprezza atteggiamenti ambigui, soprattutto da parte di chi provoca e poi si tira indietro. Senza troppi giri di parole, ha lasciato intendere di non essere particolarmente colpita da Nicolò, che percepisce come poco autentico. Per lei la chiarezza è fondamentale: meglio evitare giochi poco sinceri.

Dal successo a Too Hot To Handle Italia alla rottura con Daniele

Too Hot To Handle Italia ha reso Ibiza una delle protagoniste più seguite del reality targato Netflix. Durante l'esperienza nel programma, la modella aveva iniziato una relazione con Daniele Iaià. Tuttavia, la storia si è conclusa dopo circa un anno e mezzo. Parlando con una coinquilina, Ibiza ha raccontato questa fase della sua vita, confermando la sua volontà di non forzare più nulla sul piano sentimentale .