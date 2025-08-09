Too Hot to Handle Italia, Daniele e Ibiza si sono lasciati: l’annuncio a sorpresa di lei sui social

Era una delle coppie più amate della prima edizione di Too Hot to Handle Italia, il reality di Netflix che mette alla prova il self-control e le emozioni dei concorrenti. Daniele Iaià, 22 anni, romano, e Ibiza Altea, modella italoamericana, si erano conosciuti e innamorati sotto i riflettori, conquistando il pubblico con la loro chimica esplosiva e momenti di dolcezza autentica.

Il legame di Too Hot to Handle Italia e i sospetti dei fan

Nonostante il programma sia stato registrato oltre un anno fa, i due avevano continuato a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere, alimentando la curiosità dei fan. Solo poche settimane fa, Ibiza aveva rassicurato tutti dichiarando che l'amore con Daniele proseguiva a gonfie vele e che si sentiva profondamente innamorata. La prova sembrava arrivare anche da un dettaglio notato dagli spettatori più attenti: la collana che la Altea portava al collo, regalo del giovane romano, simbolo della loro unione.

Tuttavia, la storia ha preso una piega inaspettata. Durante la diretta Instagram di ieri, Ibiza ha rivelato che la collana che portava era diventata un peso e un simbolo di qualcosa che, per un attimo, aveva creduto fosse reale. Con grande lucidità e senza rabbia, ha tolto la collana spiegando che la relazione era stata vera, almeno per lei, ma che non ha più intenzione di rimanere in una storia in cui si sentiva usata.

Too Hot To Handle Italia: Daniele e Ibiza

L'annuncio di Ibiza Altea: "La nostra relazione è finita"

"L'ho tenuta addosso anche quando non parlava più di me. All'inizio sembrava un gesto sincero. Un simbolo di qualcosa che, per un attimo, ho creduto potesse essere reale. È stato bello, sì. È stato vero nel reality, e anche dopo. Ci ho creduto con presenza, intenzione, amore. E ho dato tutto: tempo, spazio, denaro e possibilità".

Ibiza ha raccontato di averlo seguito ovunque, o forse di essere stata lei a trascinarlo nel proprio mondo, aprendogli porte e offrendogli esperienze, viaggi e opportunità che non gli appartenevano ancora, aggiungendo che, guardandolo oggi, capisce come sia stato soltanto un riflesso, un'ombra della sua storia e non il protagonista.

"Poi la collana ha iniziato a pesare. Non per il metallo. Ma per tutto ciò che mi ricordava - ha concluso Ibiza Altea - E oggi, finalmente, la tolgo. Con lucidità, senza rabbia. Perché a forza di portarti con me, avevo dimenticato la parte più importante: restare fedele a me stessa e voglio chiarire che la relazione è stata vera, almeno per me. Ma io non ho bisogno di questo tipo di hype. I miei sentimenti non sono in vendita".