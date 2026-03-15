Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia replica ad Adriana Volpe: “Che stress”

Già dalle prime ore della nuova edizione del Grande Fratello Vip 8 si è iniziata a delineare una delle possibili dinamiche della Casa: quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Anche se la showgirl non è ancora entrata ufficialmente nel reality, il suo nome è già finito al centro delle conversazioni. Parlando con gli altri concorrenti presenti nell'Open House - Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi - Volpe ha raccontato il rapporto che la lega alla futura coinquilina, ricordando come tra loro non siano mai mancati momenti intensi e spesso contraddittori.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe parla di Antonella Elia prima del suo ingresso

La conduttrice ha spiegato che durante la quarta edizione del reality il loro rapporto è sempre stato molto altalenante: in alcuni momenti si sono sostenute e trovate in sintonia, in altri invece sono arrivate a scontri anche molto accesi. Secondo Volpe, Antonella è una persona imprevedibile, capace di essere creativa, arguta e divertente, ma allo stesso tempo anche molto pungente e graffiante nelle sue parole.

Ripensando alla loro precedente convivenza nella Casa del reality, Adriana ha ricordato che tra loro non sono mancati confronti duri. Nonostante questo, però, ci sono stati anche momenti di affetto. "Qui abbiamo avuto uno scontro, però è anche quella che poi ha pianto quando me ne sono andata. Ora stiamo bene", ha raccontato.

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"Con Antonella Elia è come stare su un ottovolante": il racconto di Adriana Volpe

Oggi, ha spiegato Volpe, i rapporti tra loro sono sereni, anche se con Antonella bisogna saperci fare. Secondo la conduttrice, la showgirl tende spesso a provocare e a mettere alla prova chi ha davanti: "L'umore lo detta lei. È molto provocatrice, provoca proprio, ti viene sotto. Quindi uno deve essere corazzato. Oppure la deve accogliere. Quando pensi di conoscerla ti destabilizza".

In conclusione, Adriana ha riassunto il loro rapporto con un'immagine molto chiara: stare con Antonella è un po' come vivere su una montagna russa, tra complicità e discussioni accese. "Io e lei abbiamo avuto momenti di confronto, ci siamo sostenute, ma anche scannate. Con lei è come vivere su un ottovolante, un tagadà".

Adriana Volpe

Antonella Elia replica sui social alle parole di Adriana Volpe

Alle parole di Volpe è arrivata anche la replica, breve ma pungente, di Antonella Elia. La showgirl ha commentato la situazione sui social con il suo consueto sarcasmo: in un video condiviso anche su X si è limitata a dire "Che stress", durante una seduta di yoga. Poco dopo, in un post successivo, ha anche ironizzato su quello che potrebbe essere il suo destino nel reality che sta per affrontare: "Mi ci vedo: entrata e subito in nomination. se miracolosamente arrivo in finale facciamo un festone?".

Insomma, la prima dinamica del gruppo sembra già servita. Anche se la il Grande Fratello Vip inizierà ufficialmente martedì con l'ingresso di tutti i concorrenti, tra Volpe ed Elia molti spettatori si aspettano scintille: un confronto che, se dovesse accendersi davvero nella Casa del Grande Fratello Vip, promette di essere uno dei più seguiti di questa edizione.