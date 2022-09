Grande Fratello Vip 7: "Pamela Prati era fidanzata mentre inventava Mark Caltagirone" dice Pamela Perricciolo

Pamela Prati è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 che il caso Mark Caltagirone subito torna al centro dell'attenzione. Pamela Perricciolo, ex agente della soubrette, ha lanciato la bomba su Instagram, scrivendo che la soubrette aveva un compagno mentre inventava il finto fidanzato.

Che il finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sarebbe diventato uno dei temi centrali del Grande Fratello Vip 7 è stato chiaro fin dall'ingresso della soubrette nella casa più spiata d'Italia, sebbene non ne abbia accennato, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

A parlarne subito è stato Alfonso Signorini che, sapendo di ingolosire il pubblico, ha detto: "Pamela Prati è vittima o è carnefice? In questa edizione verrà il momento per rispondere a queste domande".

A lanciare il vero scoop, rubando il mestiere ad Alfonso Signorini, è stata Pamela Perricciolo, l'ex agente di Pamela Prati accusa la sua ex assistita di aver mentito sul caso Caltagirone. Secondo queste dichiarazioni, la Prati in quel momento era fidanzata, naturalmente non con il famigerato Mark Caltagirone: "Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto - si legge nelle sue storie di Instagram - Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici. Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere".