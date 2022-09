Grande Fratello Vip 7: il ritorno di Pamela Prati "Parlerà di Mark Caltagirone" assicura Alfonso Signorini

Ieri al Grande Fratello Vip 7 c'è stato il ritorno di Pamela Prati che parlerà anche del famoso caso Mark Caltagirone. Ad assicurarlo è stato Alfonso Signorini che ovviamente, non vuole perdere l'occasione di mettere al centro del programma il finto matrimonio che ha appassionato l'Italia.

Dopo l'esilio volontario dal piccolo schermo, Pamela Prati ha accettato di entrare nella rosa dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nella clip di presentazione, caricata da Mediaset Infinity dice di essersi tuffata in questa avventura. "Con lo spirito di divertirmi e voglio far divertire".

Alfonso Signorini, da parte sua, promette che sarà proprio al Grande Fratello Vip 7 che Pamela Prati farà luce sul caso Mark Caltagirone: "È vittima o è carnefice? In questa edizione verrà il momento per rispondere a queste domande". Il conduttore rivela che la concorrente gli ha confessato: "Con il Grande Fratello voglio metterci una lapide sopra".

Alfonso Signorini ha fatto un riassunto del caso Caltagirone: "È nato tutto da un'intervista su Chi in cui Pamela rivelava di aver trovato un nuovo amore. Dopo quella confessione, su Gente Pamela Prati appariva in abiti da sposa e svela il nome del misterioso fidanzato. È un imprenditore, 53 anni, 7 in meno di lei, con due bambini in affido: Sebastian di 11 anni e Rebecca di 7".

Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 continua a raccontare un caso che, ricordiamo, ha appassionato e coinvolto milioni di italiani: "Nessuno sa niente di questo Mark Caltagirone, si sa che è un ricchissimo imprenditore, che vive tra gli Stati Uniti, la Francia e raramente in Italia. Nelle sue interviste Pamela racconta di vivere un'incredibile favola d'amore che l'ha trasformata in una vera e propria principessa, mamma e quasi moglie. I bambini Sebastian e Rebecca la chiamano ogni giorno, ma a distanza, perché Pamela non li ha mai visti e non ha mai incontrato questo misterioso uomo. Dopo qualche mese, nell'aprile 2019, Dagospia rivela che Mark Caltagirone probabilmente non esiste e che i suoi profili social sarebbero fake. A questo punto scoppia il caso"