Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Del Moro: la prima notte insieme dopo la finale

Ieri sera si è concluso il Grande Fratello Vip 7, l'edizione è stata vinta da Nikita Pelizon che ha battuto in finale Oriana Marzoli. La modella venezuelana è stata accolta fuori dagli studi di Cinecittà da Daniele Del Moro, i due hanno flirtato a lungo all'interno della casa ma l'ex tronista, fino a ieri, non aveva mai chiarito i suoi reali sentimenti per Oriana.

Grande Fratello Vip 7, la vincitrice è Nikita Pelizon: il racconto della serata

Gli Oriele esistono per davvero? La risposta sembra proprio di sì, con grande tripudio per i fan che hanno sempre sostenuto il percorso dei due concorrenti, sia da singoli che come potenziale coppia. Dopo la finale, ed i festeggiamenti all'interno dello studio, Oriana Marzoli ha scoperto che nella limousine che l'aspettava a Cinecittà c'era proprio Daniele. L'ex tronista non era stato ammesso in studio, come avevamo anticipato ieri. Alfonso Signorini e la produzione, ha scritto Elenoire Ferruzzi, non ha invitato alla finale "I concorrenti eliminati tramite il televoto d'ufficio, tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco".

Prima di riabbracciare Daniele, Oriele è stata sommersa dall'affetto dei fan che le hanno fatto vari regali, compreso un album con le foto sue e di Daniele. Durante la finale, invece, Oriana aveva incontrato la madre, una delle tante sorprese ricevute dai finalisti del programma, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Gli Oriele hanno passato la notte insieme, lo ha raccontato Oriana nelle storie di Instagram pubblicate stamattina. "È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire. Abbiamo parlato ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino", ha raccontato la modella venezuelana ai suoi follower.