Grande Fratello Vip 7: ecco gli ex concorrenti che Alfonso Signorini non vuole in studio

Il Grande Fratello Vip 7 si avvia alla conclusione, stasera si spegneranno le luci della casa più spiata d'Italia. Alla proclamazione del vincitore del reality mancheranno molti ex concorrenti, la rivelazione è stata fatta da Elenoire Ferruzzi su Instagram

La settima edizione del Grande Fratello Vip 7 sta per concludersi e, anche nelle ultime ore, non si spengono le polemiche. Mentre la madre di Edoardo Tavassi protesta per presunte mancanze degli autori nei confronti del figlio, Elenoire Ferruzzi rivela che stasera non sarà presente in studio.

L'ex vippona lo ha svelato su Twitter, la Ferruzzi non sarà l'unica a mancare, ma la lista, come ha spiegato la stessa Elenoire, è molto lunga. "Allora visto le continue richieste, lo dico qui. Io stasera non sarò presente alla finale del GF Vip. In quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d'ufficio (io e Giovanni), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, non potranno essere presenti alla finale", ha scritto l'ex concorrente.

Stando a quanto si legge nel post, oltre ad Elenoire Ferruzzi mancherà Giovanni Ciacci, i due sono stati eliminati dopo un televoto flash d'ufficio. I concorrenti squalificati che non ci saranno sono: Riccardo Fogli, Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Inoltre, mancheranno i concorrenti che hanno deciso di propria volontà di uscire dalla porta rossa, ovvero: Marco Bellavia, Luca Salatino, Patrizia Pellegrini e Sara Manfuso. In studio ci saranno invece Amaurys Perez, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan, Gegia, Wilma Goich, Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Carolina Marconi, Luciano Punzo, Sarah Altobello, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini.

Alfonso Signorini, nelle anticipazioni della serata, non ha fatto nessun accenno a questa situazione degli ex concorrenti, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.