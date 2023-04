Grande Fratello Vip 7, la vincitrice è Nikita Pelizon: il racconto della serata

Nikita Pelizon ha vinto Il Grande Fratello Vip 7 battendo al televoto finale Oriana Marzoli. Il verdetto è stato letto da Alfonso Signorini quando ormai erano già le 2 di notte. La modella triestina si è imposta sulla venezuelana con il 52,8% dei voti. Terzo classificato Alberto De Pisis che ha preceduto Giaele De Donà. Nikita Pelizon si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro, metà del quale, per regolamento, dovrà destinarlo in beneficenza.

Il programma è iniziato con Alfonso Signorini che, entrato nella Casa, ha salutato personalmente i vipponi, che per l'occasione sono stati freezati. Dopo una clip riassuntiva di questa lunga edizione del reality, è stato letto il primo verdetto, nel televoto settimanale, Alberto De Pisis è diventato il sesto finalista battendo Milena Miconi.

La serata è stata caratterizzata da una serie di sorprese per i concorrenti rimasti nella casa. Il percorso dei finalisti è proseguito attraverso la pesca dei piramidali, chi trovava quello dorato poteva fare il nome del concorrente con cui andare al televoto. De Pisis ha scelto Giaele De Donà. Micol Incorvaia ha sfidato Nikita Pelizon mandando al televoto Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli. La scelta di Micol ha impedito ad uno degli Incorvassi di raggiungere sicuramente la finale, la sua strategia è stata criticata da Sonia Bruganelli.

Il primo televoto flash ha visto Nikita contro Edoardo, dopo aver ricevuto le rispettive sorprese, è stato letto il verdetto, Nikita ha vinto con il 54,6% dei voti e Micol è stata la prima finalista ad essere eliminata.

Il secondo televoto flash ha messo di fronte Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Anche per loro sorprese emozionanti fino alla lettura del verdetto, favorevole alla modella venezuelana che ha passato il turno con il 59,8% dei voti. Edoardo è il secondo finalista eliminato ed ha raggiunto Micol in studio.

Nel nuovo televoto flash si sono sfidati Alberto e Giaele, anche per loro ci sono state delle sorprese. Poi Alfonso Signorini ha letto il risultato, De Pisis ha vinto ottenendo il 54,6% dei voti. La De Donà è la terza finalista a varcare la porta rossa e tornare nel mondo reale.

I tre vincitori dei televoti flash si sfidano tra di loro, il meno votato abbandonerà la casa, finendo sul gradino più basso del podio. I risultati premiano le due concorrenti, Alberto De Pisis è il meno votato, queste le percentuali: Nikita 51%, Oriana 43.5%, Alberto 5.5.

La finale, come da molti previst,o è tutta al femminile. Si scontrano due delle concorrenti con le fanbase più forti: Nikita, supportata anche da gran parte dei Donnalisi, e Oriana, sostenuta da molti degli Incorvassi. Alla fine vince Nikita Pelizon che ottiene il 52.8% dei voti contro il 47.2% di Oriana. La parte dello studio che tifava per la modella triestina festeggia, mentre Alfonso Signorini saluta il pubblico, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.