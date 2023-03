Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria squalificato, Tavassi ammonito, le ragazze rivestite

Il Grande Fratello Vip 7 ha squalificato Edoardo Donnamaria, ha ammonito Luca Tavassi e bocciato i look scollacciati e i tatuaggi. A meno di un mese dalla fine il programma, approfittando della presenza di Giaele De Donà, si trasforma in Ti spedisco in convento. Una svolta senza senso che ha provocato la protesta del pubblico sui social.

Il vento sulla televisione italiana sta cambiando? Sembra di si, guardando la surreale puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip 7. Un programma dove regna il trash dalla prima edizione, dove tutto è permesso, "tranne la bestemmia", dove Alfonso Signorini si era detto pentito per aver squalificato in passato concorrenti come Fausto Leali per aver usato la parola ne*ro.

Stasera la linea editoriale del programma è cambiata, come era stato annunciato giovedì. Prima della puntata alle ragazze sono stati fatti cambiare i vestiti. Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno detto a Giaele De Donà che gli era stato chiesto di coprire i tatuaggi.

In puntata, Edoardo Tavassi è stato ammonito, Alfonso Signorini, lo ha motivato così: "Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l'hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere".

Dopo il cartellino giallo per Tavassi, arriva il cartellino rosso: Edoardo Donnamaria è stato squalificato, Alfonso Signorini ha spiegato: "Ieri pomeriggio, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Che queste edizione del Grande Fratello Vip 7 avesse preso una brutta deriva si era capito già dal caso Bellavia. Che il conduttore, gli autori e l'editore se ne siano accorti solo ora è cosa molto più grave dei comportamenti degli stessi concorrenti. Forse è arrivato il momento che il reality si prenda un anno sabbatico o che la smetta con questi prolungamenti sine die che fanno uscire il peggio da parte di tutti i componenti del programma, nessuno escluso.