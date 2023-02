Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 20 febbraio: provvedimenti in arrivo?

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 16 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentacinquesima puntata è prevista un'eliminazione tra i concorrenti finiti al televoto. Alfonso Signorini affronterà anche la divisione nella casa con i due gruppi, spartani e persiani, sempre più distanti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, nella Casa più spiata d'Italia la tensione è ormai alle stelle: dopo una notte piuttosto agitata, tra gli Spartani e i Persiani, infatti, si è venuta a creare una rottura definitiva che non sembra promettere bene, il week end è stato caratterizzato da numerosi litigi. Alfonso Signorini ha detto che potrebbero esserci provvedimento su chi ha esagerato, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

A mancare non sono di certo le sorprese: per Luca Onestini è in arrivo il suo amico Raffaello Tonon, pronto a trasmettergli la giusta carica per affrontare questa avventura. I due si sono conosciuti nella seconda edizione del programma, quando formarono l'inossidabile coppa degli Oneston.

Ma non è tutto: anche Sarah Altobello riceverà una bellissima sorpresa.

Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello sono i sei VIP in Nomination, il meno votato lascedrà la casa più spiata d'Italia.