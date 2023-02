Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi: "Chiudiamo questa storia con rispetto”

I Donnalisi sono riusciti a litigare anche nel giorno di San Valentino. La festa degli innamorati al Grande Fratello Vip 7 è stata caratterizzata dall'ennesimo litigio tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. A dar fastidio allo speaker radiofonico è stata una clip tra la sua(ex?) fidanzata e, ovviamente, Antonino Spinalbese.

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7, Edoardo ha visto una clip in cui Antonella e Antonino preparavano un dolce insieme, poi nel confessionale la spadista ha leccato della panna dal cucchiaio che aveva usato l'ex di Belen. "Io senza telecamere non so cosa può fare, non mi fido", ha detto Donnamaria ad Andrea Maestrelli. La ragazza ha chiesto rispetto da parte del fidanzato. "Era un Confessionale simpatico", ha affermato ma Edoardo non è sembrato convinto.

La lite è continuata nella mattinata, Edoardo ha deciso di non rivolgere la parola alla Fiordelisi, quest'ultima, parlando con Mattia Diamante si è detta tranquilla per il litigio "Tanto lo so che poi torna", ha affermato sicura.

Le cose non sono andate esattamente così. Nel pomeriggio Edoardo ha chiesto ad Antonella di levare le cose dal suo letto: "Voglio evitare di avere a che fare con te. Io con una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere e scherzare con gli altri non ci voglio stare". I due si sono parlati sovrapponendo le loro voci, mentre Donnamaria le ha detto "Sei una ragazzina", Antonella ha replicato "Mi hai rovinato il San Valentino. Sei un falso. Stavi con me solo perché siamo al Grande Fratello". "Ti chiedo di chiudere questa storia con rispetto" ha concluso Edoardo Donnamaria, volendo mantenere la conversazione nei termini civili, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.