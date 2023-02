Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini a Ivana Mrázová: "Io rientro tra i tuoi pensieri fissi?”

Dopo le tensioni diurne della casa del Grande Fratello Vip 7, il silenzio della notte ha favorito uno scambio di confidenze tra Luca Onestini e Ivana Mrázová. I due ex fidanzati, dopo alcuni giorni di incomprensioni si sono nuovamente avvicinati, anche se non c'è stato il bacio sperato da Alfonso Signorini

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, la loro relazione è durata quattro anni e mezzo, si sono lasciati nel 2021. Nella diretta del 16 febbraio del reality Ivana ha rivelato di non aver sentito Onestini vicino quando le è morto il padre, questo li ha allontanati.

Gli ex fidanzati si ritrovano sotto lo stesso tetto di Cinecittà cinque edizioni dopo, anche se Ivana, per il momento, è solo un'ospite. Ieri sera, prima di addormentarsi, hanno chiacchierato nella Power Flower. Onestini ha chiesto alla modella "Cosa cambieresti di te?". "Tante cose", ha replicato Ivana. La Mrázov vorrebbe essere meno riflessiva e razionale: "Non prenderei tutto sul serio, vorrei essere un po' più flemmatica".

Luca, in versione Gigi Marzullo, ha continuato a farle domande: "Hai dei pensieri fissi nella tua testa?". Ivana, un poco come tutti noi, ha delle paure che ogni tanto riemergono. Sono pensieri fissi che vanno e vengono e che col tempo cercherà di superare, in modo da avere uno sguardo più sereno su quello che le riserverà il futuro.

"Io rientro tra quei pensieri?" le ha chiesto Onestini. "Certo, ovvio, ma Il tuo non è un pensiero negativo" gli ha risposto Ivana. La modella ha aggiunto che, da quando si sono separati ad oggi, ha pensato spesso al suo ex, nonostante lui non si sia mai più fatto sentire, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.