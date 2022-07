Grande Fratello Vip 7, Alex Belli: "posso tornarci quando voglio"

Alex Belli potrebbe entrare come ospite nel prossimo Grande Fratello Vip 7: l'attore ha smentito di aver fatto un provino per Tale e Quale Show.

Al Grande Fratello Vip 7 ci potrebbe essere il ritorno di Alex Belli nei panni di ospite, un ruolo che ha già ricoperto nell'ultima edizione del reality. L'attore, intervistato da SuperGuidaTv, ha raccontato cosa gli manca del programma di Alfonso Signorini e la verità sul suo provino a Tale e Quale Show.

Piaccia o no, Alex Belli è stato uno dei protagonisti, forse il protagonista del Grande Fratello Vip 6. Nonostante la vittoria finale se la sia aggiudicata Jessica Selassié, è indubbio che il presunto triangolo tra l'ex attore di CentoVetrine, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, abbia occupato decine di segmenti del programma.

Mentre è in corso il casting per la nuova edizione del reality, Belli, raggiunto da SuperGuidaTv, ha rivelato cosa gli manca della casa più spiata d'Italia: "L'altro giorno ho parlato con uno degli autori con cui ho mantenuto un rapporto di amicizia. Sono diventato molto più amico con gli autori e le maestranze che con i vipponi stessi. Mi sono rimaste dentro le persone, le anime che ho incontrato. Mi manca la quotidianità, il confessionale, la routine quotidiana nella casa".

L'amore libero, profetizzato durante il programma di Alfonso Signorini, è diventato anche un pezzo musicale "Sono un musicista. Vivo e ho vissuto la mia vita attraverso la musica. Mi sembrava ironico e dissacrante portare tutto quel mondo che è stato tanto discusso e chiacchierato nella musica. Non avevo altri strumenti per farlo. Ho seguito la falsariga della chimica artistica e del triangolo amoroso e ho buttato giù un brano che mi rappresenta".

A proposito di chimica artistica, la mente torna all'inverno passato e all'ultima edizione del reality, Alex ritiene di poter fare un incursione anche al Grande Fratello Vip 7, per creare nuove dinamiche "Posso tornare quando voglio. Se c'è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto. Per esempio all'Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell'Isola dei Famosi un'idea in merito ad un'incursione. Poi però non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c'era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti".

Alex approva anche l'arrivo nel programma di Orietta Berti, che prenderà il posto di Adriana Volpe come opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli: "È una scelta azzeccatissima. Orietta è la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta. Orietta non farà sicuramente la battuta pungente ma secondo me è la caratura giusta. In un reality ci deve essere un'opinionista più acida e pungente ma dall'altra parte ci deve essere anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina".

Prima dell'ufficializzazione del cast di Tale e Quale Show, molte indiscrezioni davano Alex Belli come possibile partecipante al talent di Rai 1. L'ex gieffino però respinge l'idea di essere stato bocciato dagli autori: "Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show - precisa - si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. E' un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa".