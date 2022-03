Grande Fratello Vip 6, Alex Belli geloso di Antonio Medugno: “evita gli sguardi da conquistatore con Delia"

Alex Belli prova a riprendersi le luci della ribalta del Grande Fratello Vip 6 tuonando contro Antonio Medugno, reo, a suo dire, di flirtare con sua moglie Delia Duran. L'ex attore di CentoVetrine ha esternato il suo pensiero su Twitter, dopo aver visto alcuni video in cui la modella venezuelana e il concorrente partenopeo sono tornati ad interagire.

Lunedì scorso, nella puntata del Grande Fratello Vip 6 del 28 febbraio, Alex Belli non era presente in studio, l'ex concorrente, come ha precisato anche Alfonso Signorini, è in Egitto. Nonostante l'assenza di colui che si è autodefinito, forse anche a ragione, la colonna di quest'edizione del reality, gli ascolti del programma non ne hanno risentito. Magari anche per questo motivo Belli è tornato alla riscossa , prendendo di mira Antonio Medugno, il tiktoker partenopeo salvato dal pubblico agli ultimi televoti.

Antonio, fin dal suo ingresso nella casa, ha legato molto con Delia, moglie di Alex. Il fascino del partenopeo aveva colpito la modella che, in nome dell'amore libero, aveva confessato che le sarebbe piaciuto coinvolgere Antonio in un rapporto a tre, con lei ed il marito . Durante il secondo soggiorno di Alex nella casa, i rapporti tra i due si erano raffreddati ma ora, con Belli fuori, sembra che tutto sia tornato alla normalità

Nelle ultime ore, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, i due si sono promessi di farsi forza a vicenda. "Mi fa piacere vedere che stai bene", ha detto Delia, riferendosi ad un crollo psicologico avuto dal partenopeo nell'ultima diretta del reality. Antonio le ha replicato: "Sono contento che tu sia qui, la tua presenza mi piace".

Gli sguardi complici tra i due concorrenti hanno mandato su tutte le furie Alex, che su Twitter ha scritto "CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l'equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia". Per inciso, Tiktokio è il nick che gli utenti di Twitter hanno affibbiato a Medugno, fusione di Antonio e Tik Tok.