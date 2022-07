Tale e quale show 2022: il cast ufficiale dei concorrenti e la data di inizio del prograamma

Tale e Quale Show 2022 anche quest'anno conta su un cast d'eccezione: è stato il settimanale TV Sorrisi e Canzoni a svelare i nomi dei concorrenti, composto da molti ex concorrenti di reality. Tra i nomi a sorpresa quello di Alessandra Mussolini e Andrea Dianetti. Data di inizio il prossimo 30 settembre.

Ecco il cast completo dei concorrenti:

Alessandra Mussolini

Andrea Dianetti

Antonino Spadaccino

Claudio Lauretta

Elena Ballerini

Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli

Gilles Rocca

Rosalinda Cannavò

Samira Lui

Valentina Persia

Valeria Marini

La giuria, come lo scorso anno, è formata da Loretta Goggi, presente dalla prima edizione, Giorgio Panariello, partecipe nel programma dalla settima edizione e Cristiano Malgioglio, il cantante si è unito al programma nel 2021, in sostituzione di Vincenzo Salemme.

Il cast di Tale e Quale Show 2022 è stato completato nelle ultime ore, nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane non ci saranno alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip come Alex Belli, le sorelle Selassié e Patrizia Pellegrino, la showgirl campana aveva comunicato su Instagram di non essere riuscita a superare il provino.

Malgrado queste bocciature, il programma di Carlo Conti attinge a piene mani dai reality, tra questi Rosalinda Cannavò del Grande Fratello Vip 5, Giles Rocca dell'Isola dei Famosi e vincitori di Ballando con le Stelle 2020, Antonino Spadaccino di Amici, la comica Valentina Persia, vista all'Isola dei Famosi 2021 e Andrea Dianetti, attore uscito anche lui dalla scuola di Amici.

Carlo Conti per Tale e Quale Show 2022, che inizierà il prossimo 30 settembre, ha puntato inoltre su personaggi in grado di catalizzare l'attenzione degli spettatori come Alessandra Mussolini, l'ex politica ha partecipato a Ballando con le Stelle e Il cantante Mascherato e la showgirl Valeria Marini.

Il programma di quest'anno contiene anche una novità, "il ripetente con personal coach", ruolo assegnato a Francesco Paolantoni, già presente all'edizione del programma del 2020. L'attore e comico partenopeo sarà affiancato da Gabriele Cirilli, il comico abruzzese sarà la sua guida e il suo sostegno durante tutto il percorso.

Tra gli altri concorrenti, ci saranno l'imitatore Claudio Lauretta, già visto in Zelig e Italia's Got Talent, la cantante e conduttrice Elena Ballerini e Samira Lui, terza classificata a 'Miss Italia' nel 2017, negli ultimi David di Donatello l'abbiamo vista al fianco di Drusilla Foer e dello stesso Carlo Conti.