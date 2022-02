Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge si confrontano “sei qui per Delia, sono delusa”

Soleil Sorge ha avuto un confronto aspro con Alex Belli dopo il suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip 6. Secondo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l'attore ha provato solo a riconquistare la moglie, Delia Duran. Soleil gli ha rinfacciato di non essersi preso cura di lei, come faceva nei primi mesi del reality.

L''amicizia artistica' tra Alex Belli e Soleil Sorge in questi giorni è messa a dura prova, il rientro nella casa del Grande Fratello Vip ha messo l'attore di fronte a un bivio: scegliere tra la Sorge e Delia Duran. Alex, fino ad ora, sta provando a ricucire i rapporti con la modella venezuelana, mettendo da parte il suo rapporto con Soleil.

Ieri sera tra i due c'è stato un primo confronto e siamo sicuri che non sarà l'ultimo. La presenza di Alex Belli per due settimane nella casa deve essere in qualche modo giustificata. "Le prese per il culo e il cercare di raggirare le cose funzionano con gli altri, con me non hanno mai funzionato. Forse te lo sei scordato visto che è da un po' che non eri qui", ha esordito Soleil, come si vede nella clip rilasciata su Mediaset Infinity.

Alex Belli ha provato a convincere Soleil che si sta facendo un'idea sbagliata, ma la ragazza ha replicato: "di parole ne sento tante, ma sono i fatti che contano, mi baso su quello che vedo e ricevo da te". L'italo-americana, subito dopo, ha usato la parola 'teatrino', riferendosi al rapporto tra Alex e la moglie: "di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto". Chi ha seguito il programma sa che il pubblico ha definito 'teatrino' il triangolo tra Alex, Delia e Soleil, quest'ultima, forse, sta provando a smarcarsi da una situazione dalla quale, a livello di gioco, hanno beneficiato solo Belli e la Duran.

"Invece di guardare le parole guarda quello che abbiamo nel cuore. Io ti ho portato sul palmo della mano perché ti adoro, sei una donna che io adoro", le ha detto Alex, abbracciandola. Soleil ha ribadito che sente la mancanza della loro complicità: "mi sarei aspettata di passare del tempo insieme, di scherzare, di ridere, di chiacchierare, non ti vedo mai tutto il giorno" e poi, con una punta di gelosia, ha concluso: "non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia, non per me".