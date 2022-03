Grande Fratello Vip, Alex Belli: “potrei tornare a settembre"

Alex Belli non esclude un suo ritorno al Grande Fratello Vip, anche se, in questo momento, le sue aspirazioni sono diverse.

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip ci potrebbe essere un ritorno di Alex Belli: quella che a molti potrebbe sembrare una minaccia, è solo una rivelazione fatta dall'attore nel corso di un'intervista a Casa Chi. Belli ha rivelato che, prima di partecipare ad un nuovo reality, vorrebbe però tornare a recitare in televisione.

Lo abbiamo affermato più volte, nel bene e nel male, la sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla presenza di Alex Belli. L'attore, con la collaborazione della moglie, Delia Duran, e di Soleil Sorge, ha messo in piedi una telenovela che ha tenuto banco per tutti i sei mesi del reality.

Consapevole di questo successo personale Alex Belli, ai microfoni di Casa Chi, non ha escluso la possibilità di un suo ritorno nella casa più spiata d'Italia, magari già a settembre, quando dovrebbe iniziare l'edizione numero sette. Partecipare ad un nuovo reality non è comunque la sua priorità: "per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi - ha detto Alex Belli - desidero tornare al mio lavoro per far viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva". L'attore comunque non ha chiuso completamente la porta. "Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere".

Alex Belli, che nella finale di lunedì ha riabbracciato la moglie Delia Duran, come si vede nella clip diffusa da Mediaset Infinity, parlando della sua partecipazione al programma ha affermato "ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche. Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso". Il Grande Fratello Vip 6 è stato vinto da Jessica Selassié, "sono felice per la sua vittoria", ha detto l'attore di CentoVetrine "lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento".

E, a proposito della moglie e della loro relazione, "sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto.