Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria di nuovo papà? La fidanzata Vera Miales sarebbe incinta

Sorpresa in vista per Amedeo Goria del Grande Fratello Vip 6 perchè la fidanzata Vera Miales potrebbe essere incinta: la giovane compagna del giornalista sportivo è stata sorpresa per strada con un 'pancino' sospetto, come si vede su alcune foto segnalate a Fanpage.

Il condizionale è d'obbligo in questi casi, chiedere ad una donna se è incinta è rischiosissimo, soprattutto se la rotondità della persona interessata non è dovuta ad una gravidanza ma semplicemente a qualche, momentaneo, chilo di troppo. In questo caso stiamo parlando di Vera Miales, la giovane compagna di Amedeo Goria, il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, attualmente chiuso nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Vera Miales 36 anni, modella e influencer originaria della Moldavia, è stata fotografata da qualche passante che poi ha inviato le foto a Fanpage, dove si legge che le stesse sono arrivate via mail con oggetto "Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po' fuori forma?". L'aspirante paparazzo ha fatto ben 16 foto ad un'ignara Vera. L'abito bianco e aderente indossato per l'occasione lascia intravedere una rotondità al ventre alquanto sospetta, come sospette sono sembrate le foto agli occhi dei più maligni.

Contatta, la compagna di Amedeo Goria ha preferito non rilasciare commenti a riguardo, alimentando i sospetti. Se la notizia fosse confermata Amedeo Goria, 67 anni, diverrebbe papà per la terza volta: il giornalista sportivo ha due figli nati dal precedente matrimonio con Maria Teresa Ruta, Guenda, 32 anni, e Gian Amedeo, 29 anni.

Vera Miales nei primi giorni di permanenza nella casa del suo compagno è stata molto attiva sui social. Quando Amedeo entrando nella casa ha detto "oggi ho una relazione con una ragazza che si chiama Vera, le ho detto che entro nella casa del Grande Fratello da single e spero che lei lo accetti, altrimenti...", la moldava ha risposto su Instagram "Sei single? 'Spero che lei accetti?' Staremo a vedere amore mio!!!".

Qualche giorno dopo, quando il compagno è stato accusato di molestare Ainett Stephens, lei ha indirizzato l'accusa sulla modella venezuelana accusandola di provocare il giornalista sportivo.