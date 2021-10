Grande Fratello Vip 6, Vera Miales ad Amedeo Goria: “Ho avuto una gravidanza isterica”

Vestita da sposa Vera Miales, nel giardino del Grande Fratello Vip 6, ha rivelato ad Amedeo Goria di avere avuto una gravidanza isterica: la modella moldava, fotografata nei giorni scorsi con un pancino sospetto, ha specificato di non essere incinta.

La nona puntata del Grande Fratello Vip 6 ha sciolto uno dei misteri di quest'edizione del reality e tranquillizzato uno dei concorrenti di punta del programma. Amedeo Goria era rimasto turbato quando, durante la diretta dell'8 ottobre, Alfonso Signorini gli aveva mostrato alcune foto della sua giovane compagna che facevano ipotizzare una gravidanza. L'ex marito di Maria Teresa Ruta in questi giorni aveva espresso alcune perplessità "io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno", aveva detto ad alcuni coinquilini.

Vera Miales ieri si è presentata nel giardino del Grande Fratello con un abito bianco da sposa e, parlando con Amedeo che nel frattempo era stato freezato, gli ha detto "I conti non li sai fare proprio, hai fatto il giornalista, non sei un commercialista, i conti li tengo io. Non ce la faccio, c'è una guerra fuori e la sto combattendo da sola e tu ancora continui a mettere in dubbio tutto ciò che riguarda noi. Non è giusto". Poi è arrivato il chiarimento tanto attesa da Amedeo "Come vedi non sono incinta, puoi stare tranquillo. Fare un figlio si decide in due".

Vera, come si può appurare dalla clip della puntata, ha spiegato anche la scelta, abbastanza inusuale, di presentarsi con l'abito bianco "rappresenta la mia fedeltà, la mia purezza. Non dovevi mettermi in dubbio, avresti dovuto difendermi, perché non l'hai fatto, perché non dici al mondo intero che mi ami? Non siamo amici. Perché non dici chi sono?".

Vera ha pronunciato ogni parola piangendo e Amedeo ha risposto, anche lui, senza trattenere le lacrime "lo sai che ti amo, non ho mai dubitato che un eventuale figlio sarebbe stato mio, so che frequenti solo me, ci metto le mani sul fuoco, l'ho detto a tutti. Lo sai che ti amo, anche se a modo mio. Mi scuso per le cose che ho detto. Non ti lascerò mai e ti sarò sempre vicino, sei una donna generosa, lavoratrice, non hai mai chiesto nulla".