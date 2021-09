Grande Fratello Vip 6, Ainett Stephens ad Amedeo Goria: “Datti una calmata”

Faccia a faccia tra Ainett Stephens e Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6: la modella di origini venezuelane ha deciso di affrontare l'ex giornalista Rai, chiedendogli di darsi una calmata per evitare qualsiasi fraintendimento. Sull'argomento, dopo Guenda Goria, è intervenuta anche Vera Miales, fidanzata di Amedeo.

Tra i protagonisti di quest'inizio di Grande Fratello Vip 6 c'è l'ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria in questi pochi giorni di reality è stato al centro di diversi episodi che hanno provocato la reazione irritata del pubblico. L'ex giornalista Rai condivide il letto con Ainett Stephens ed oltre aver allungato le mani durante la notte, ma questa è solo un'ipotesi che gira sui social, ieri mattina si è tolto le mutande mentre la modella venezuelana era ancora a letto, impegnata ad aiutare Carmen Russo a slacciarsi il vestito.

Questi gesti hanno provocato la reazione del pubblico che ha chiesto, attraverso i social, alla produzione di intervenire. Ora anche Ainett Stephens sembra essersi stufata delle attenzioni non richieste di Amedeo e ha deciso di dirglielo durante un imbarazzante faccia a faccia. "Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene - ha esordito la concorrente del reality - Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L'unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata". La risposta di Amedeo Goria è stata abbastanza disarmante "Ti ho solo accarezzato la schiena. Neanche la schiena?", ha replicato, dando l'impressione di aver capito poco dello stop impostogli da Ainett Stephens.

Dopo Guenda Goria, che ha difeso il padre accusando i social di "caccia alle streghe pesante e priva di ironia", ieri sera è intervenuta sui social anche Vera Miales, che si considera ancora la fidanzata di Goria, sebbene Amedeo, varcando la porta della casa più spiata d'Italia, si sia professato single. La Miales è convinta che il fidanzato sia vittima delle provocazioni della coinquilina e in una storia di Instagram ha scritto: "Cara Zainett, adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli cu.o e tette in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi".

Ma Vera, che sembra già pronta al più classico dei confronti nella casa del Grande Fratello, se la prende pure con Francesca Cipriani, colpevole di seminare zizzania "Cara Francesca, smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue! So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po' di buon senso e dignità. Sto raggiungendo il limite della mia pazienza. Poi, dopo le venezuelane scoprirete di che pasta sono fatte anche le moldave", scrive nella parte finale di questa storia riferendosi alla lettera della moglie di Alex Belli.

Vera Miales poi si è rivolta finalmente al fidanzato: "Infine, caro Amedeo, amore mio. Cavolo, il gioco è bello quando dura poco! Mi stai facendo fare la figura della cornuta felice davanti a mezza Italia. Solo perché ti amo ti sto difendendo a spada tratta. Ma adesso calmati un attimo e abbi rispetto del nostro rapporto!, ha scritto la ragazza.