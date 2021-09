Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria si toglie le mutande a letto con Ainett (VIDEO)

Il comportamento di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6 continua a provocare polemiche: il giornalista ha pensato bene di cambiarsi le mutande nel letto mentre al suo fianco c'era Ainett Stephens. Alcuni follower hanno chiesto un parere a Guenda Goria che su Instagram ha difeso il padre.

Giusto qualche giorno fa Amedeo Goria è stato accusato di aver in qualche modo molestato Ainett Stephens. Durante una chiacchierata in giardino, Francesca Cipriani ha chiesto alla modella venezuelana: "Ma la notte allunga le mani?" riferendosi ad Amedeo, il silenzio assenso di Ainett è stato interpretato da tutti come un sì.

Oggi Amedeo Goria ne ha fatta un'altra, mentre era a letto con Ainett Stephens si è cambiato le mutande, restando quindi per qualche secondo nudo mentre l'ex 'gatta nera' de 'Il Mercante in Fiera', era al suo fianco cercando di aiutare Carmen Russo a slacciarsi il vestito. La scena è stata puntualmente ripresa dalle telecamere, il filmato è stato condiviso da molti utenti su internet diventando subito virale.

Sul discutibile comportamento di Amedeo Goria, nominato dalle tre Principesse etiopi "perché gira sempre in mutande per casa" è intervenuta anche la figlia Guenda. Alla domanda: "hai visto tuo padre levarsi le mutande?", lei ha risposto: "E lo scandalo dov'è?". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, replicando ad un'altro follower, parlando ancora del padre ha detto "Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane figo ci prova, sono tutti felici. Se lo fa un uomo in là con l'età chiediamo la squalifica. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte ed è simpaticissimo. Tra l'altro è voluto bene dai suoi compagni di avventura. Quindi sì, per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere".