Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria si difende dalle accuse “non sono un porco”

Anche ieri Amedeo Goria è stato al centro della puntata del Grande Fratello Vip 6: le continue e pressanti attenzioni del giornalista nei confronti di Ainett Stephens hanno costretto Alfonso Signorini a richiamarlo. Dopo alcuni interventi di opinioniste e concorrenti, Amedeo Goria ha replicato dicendo di non essere un porco.

È uno dei personaggi più discussi di queste prime giornate del Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria è stato spesso messo sotto accusa dai social per il suo comportamento: le attenzioni che rivolge a Ainett Stephens, per alcuni, sono arrivate al limite delle molestie. Pochi giorni fa Amedeo, è rimasto nudo sotto le coperte per qualche attimo, mentre al suo fianco c'era ancora la modella di origini venezuelane.

Nella diretta del 20 settembre, Alfonso Signorini gli ha detto "Amedeo, devi tenere le mani a posto", quando lui ha replicato: "ma io le faccio solo i grattini", il conduttore lo ha zittito con "ma quali grattini. Eri troppo invadente. La cosa importante è che tieni le mani a posto". Anche le due opinioniste hanno voluto digli qualcosa, Adriana Volpe lo ha accusato di stare sempre in mutande e lo ha invitato a cambiarsi in bagno e non nel letto. Sonia Bruganelli si è detta delusa da Goria, da una persona della sua statura si aspettava più cultura e contenuti.

Alfonso Signorini, come si vede in questo video, ha mostrato hai concorrenti quello che Vera Miales, la giovane fidanzata di Amedeo, ha scritto sui social. La ragazza moldava, in una storia su Instagram, ha accusato Ainett Stephens è Francesca Cipriani di provocare il suo uomo. Le due concorrenti sono scoppiate a ridere e Francesca ha detto "ma dai è lui che fa Peppa Pig".

Poco dopo Amedeo è sbottato, ferito dagli interventi delle opinioniste e dei concorrenti, preoccupato che la sua immagine possa essere danneggiata, ha detto: "Io ho parlato di arte, ho parlato di tante cose, qua tutti fanno battute e poi io sarei il porco, ma non esiste, anche quello che ha detto Sonia Bruganelli.. io chiamerò il mio agente in confessionale per farmi tutelare".