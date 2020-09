Grande Fratello Vip 5, Raz Degan pronto a entrare nella casa di Cinecittà?

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 presto potrebbe arrivare nuovi concorrenti: Alfonso Signorini ha pensato a Raz Degan come personaggio ideale per smuovere le dinamiche che si sono create all'interno dell'appartamento più spiato di Cinecittà.

Dopo l'uscita dal Grande Fratello di Flavia Vento e la squalifica di Fausto Leali, la casa di Cinecittà ha due posti vuoti che Alfonso Signorini vuole riempire al più presto. L'ingresso di nuovi concorrenti non sarebbe una novità per il Grande Fratello Vip: nella seconda edizione subentrarono Raffaello Tonon, Carmen Russo e Corinne Clery. Nella terza edizione Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè arrivarono a Cinecittà a gioco in corso. Nella quarta toccò a Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente e alcuni ospiti che non hanno lasciato il segno.

Nel corso di una diretta Instagram, Signorini ha confermato che sicuramente ci saranno nuovi ingressi: "Ci saranno nuovi ingressi, oltre Paolo Brosio che purtroppo sta facendo ancora degli accertamenti in ospedale. Antonio Razzi al posto di Fausto Leali? Direi di no, perché mi piacerebbe scendere un attimo sul range anagrafico. Al posto di Razzi mi piacerebbe Raz Degan, se proprio devo scegliere".

L'attore di origini israeliane è diventato famoso in Italia negli anni novanta grazie all'apparizione in alcuni spot pubblicitari.Ha una buona esperienza di reality avendo partecipato alla dodicesima edizione de L'isola dei famosi che ha vinto battendo in finale il modello Simone Susinna.

Alfonso Signorini starebbe pensando anche ad altri concorrenti, il conduttore aveva dichiarato che Andrea Iannone e Giulio Berruti avevano praticamente firmato per il Grande Fratello Vip 5, poi era saltato tutto per problemi di tempistica "Andrea Iannone aveva praticamente firmato. Ma siccome è in attesa di una sentenza il 15 ottobre, non era nelle condizioni di partecipare". E poi "Avevo parlato a lungo con Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, ed entrambi sembravano entusiasti, lui era impegnato nelle riprese di una serie tv ma all'ultimo si sono dovuti spostare in Romania".

Alfonso potrebbe tentare un nuovo approccio con Andrea e Giulio o virare verso altri nomi? I più caldi in queste ore sono quelli di Maddalena Corvaglia, Gabriel Garko e Carmen Russo, che però è impegnata con il programma RAI Tale e Quale Show. E ancora non è tramontata l'idea di far entrare nella casa del Grande Fratello Flavia Vento e i suoi sette cani.