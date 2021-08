Raz Degan, duro attacco al Grande Fratello Vip: “Casa piena di spazzatura, non basta lo spurgo”

Raz Degan ha fugato tutti i dubbi: non parteciperà al Grande Fratello Vip contro cui ha sferrato un duro attacco, definendolo una sorta di fogna difficile da spurgare. L'ex modello israeliano su Instagram non si è limitato a smentire la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini ma ha voluto screditare la casa più spiata d'Italia.

A meno di un mese dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini e il suo team di autori sono alla ricerca degli inquilini che dovranno entrare nella casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi tra i nomi dei futuri concorrenti è circolato quello di Raz Degan, ex modello israeliano e vincitore dell'Isola dei famosi 2017, condotta da Alessia Marcuzzi. In quell'occasione Raz visse l'Isola come un naufrago solitario, essendosi inimicato il resto dei concorrenti. Scelta che diede i suoi frutti, Degan infatti vinse il reality con l'89% dei voti.

Oggi l'ex fidanzato di Paola Barale sembra aver cambiato idea, il pensiero di partecipare ad un reality lo ripugna, per questo ha voluto subito chiarire che lui al Grande Fratello Vip 6 non andrà mai. Le parole scelte da Raz per motivare il rifiuto non sono passate inosservate "Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news... passiamo avanti", ha scritto Degan sul social.

Alfonso Signorini non ha reagito, in suo soccorso è arrivato il sito davidemaggio.it, sul portale si legge di una presunta richiesta avanzata dall'ex modello per partecipare allo show: "500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa", una cifra assolutamente folle che non ha lasciato margini di trattativa. Sarebbe stato quindi Il Grande Fratello a dire no a Degan e non viceversa.

Se Raz Degan dice di no, Alfonso Signorini prende atto e va avanti, il conduttore ha la fila di vip disposti a partecipare al reality. Tra i nomi che sembrano sicuri di entrare nella casa di Cinecittà ci sono Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico, Totò Schillaci, Soleil Sorge e Tommaso Eletti di Temptation Island. Altri nomi circolati sono quelli di Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e Sophie Codegoni di Uomini e Donne.