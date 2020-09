Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento potrebbe rientrare nella casa e non da sola

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe regalare un'inaspettata sorpresa: il ritorno di Flavia Vento nella casa e addirittura non da sola: i suoi 7 cani potrebbero seguirla! L'indiscrezione del quotidiano Libero, se confermata, sarebbe clamorosa.

Flavia Vento infatti ha abbandonato la casa del Grande Fratello 5 appena 24 ore dopo esserci entrata. Qualche giorno dopo, ospite di Alfonso Signorini negli studi di Canale 5, ha detto al conduttore dello show che sarebbe voluta rientrare: "Se un'amica mi tiene i cani posso rientrare?".

La domanda è rimasta senza risposta, ma in questi giorni qualcosa si starebbe muovendo stando all'indiscrezione di Libero. Il giornalista e blogger Francesco Fredella ha scritto che Flavia Vento potrebbe rientrare nella casa con tutti i suoi sette cani a cui sarebbe ritagliato un apposito spazio nella casa di Cinecittà. Un'idea che la produzione starebbe vagliando ma che per il momento non trova conferma.

Appena uscita dalla casa, Flavia Vento aveva rivelato i motivi per cui aveva abbandonato in un'intervista con Il Giornale: "Per me i miei cani sono come dei figli. Li amo con tutta me stessa. In realtà ci ho pensato tanto, preoccupandomi sempre di come avrei gestito questa lontananza. Tuttavia, per me il Grande Fratello Vip è lavoro e quindi ho provato ugualmente a mettermi in gioco. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose. Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all'interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico".

Nel frattempo la vita all'interno della casa va avanti dopo che il Grande Fratello ha eliminato Fausto Leali per le frasi razziste e dopo il polverone della confessione notturna di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. La prossima puntata andrà in onda venerdì su Canale 5. Questa settimana sono finiti in nomination Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Franceska Pepe e Fulvio Abbate, il concorrente meno votato finirà direttamente in nomination la prossima settimana.