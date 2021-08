GF Vip, Raz Degan: "Neanche per 1 milione di euro", ma Signorini conferma le pretese economiche

Raz Degan ha smentito le voci di sue presunte e clamorose richieste economiche per partecipare al GF Vip ma Alfonso Signorini, dalle colonne del settimanale Chi, ha confermato che l'ex naufrago avrebbe preteso l'esorbitante cifra di 500mila euro per 30 giorni.

Continua la personale crociata di Raz Degan contro il Grande Fratello Vip 6 e contro chiunque accosti il suo nome al reality di Canale 5. Ieri l'ex modello israeliano aveva attaccato duramente il programma definendolo "una casa piena di spazzatura che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare". Poco dopo sul sito davidemaggio.it, era rimbalzata la notizia secondo cui in realtà Raz Degan aveva avanzato una richiesta inaccettabile: 500.000 euro per restare nella casa 30 giorni.

Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2017 ha smentito questa notizia su Instagram, paragonando il sito responsabile "dell'attacco" alla variante del virus "virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO.... sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha...La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano... il giorno dopo c'è sempre una busta da buttare..... ora basta, vado a pescare". La replica di davidemaggio.it non si è fatta attendere ed è arrivata via Twitter "500k e confermo. Trattativa durata una settimana e portata avanti direttamente (senza agente) con le risorse artistiche mentre era a Formentera".

Come era facilmente immaginabile nella diatriba è intervenuto anche Alfonso Signorini. Rispondendo ad una domanda di una lettrice del settimanale Chi, il conduttore del reality ha detto: "Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il 'signor' Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa".