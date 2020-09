Grande Fratello VIP 5: Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore (VIDEO)

Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello VIP 5 dove era entrata appena 24 ore fa: la showgirl batte tutti i record e resiste meno di un giorno alle pressioni del reality, dopo che già in mattinata aveva pianto pensando ai suoi cani.

FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/dORKUx8dqx — Trash Italiano (@trash_italiano) September 15, 2020

Neanche il tempo di disfare le valige che Flavia Vento le ha dovute rifare per abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 5 stabilendo un piccolo record nella storia del reality. Flavia in serata aveva già manifestato la volontà di uscire della casa, contro il parere di altri inquilini che la invitavano a restare. Dopo cena ha iniziato ad urlare dicendo di sentirsi male per un attacco di ansia.

Flavia Vento è uscita in giardino e a nulla sono valsi i tentativi di calmarla degli altri concorrenti: "Voglio andarmene, voglio tornare dai miei cani", ha detto e nonostante Patrizia De Blanck tentasse di farla ragionare parlandole a muso duro:"Ma è passato solo un giorno, ma non rompere con questi cani. Se te ne vai non ti richiamano più" la showgirl non ha voluto sentire ragioni, a quel punto la produzione le ha chiamato un taxi e Flavia Vento ha varcato la fatidica porta rossa.