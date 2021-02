Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e lo sporco incidente con un uccello (video)

Giulia Salemi ha avuto un incidente piuttosto disgustoso con un uccello, che ha deciso di fare i suoi bisogni sulla faccia della concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Oggi pomeriggio mentre Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi erano nel giardino uno stormo di uccelli è passato sopra Cinecittà, i volatili che si affollano sulla casa del Grande Fratello Vip 5 sono accolti sempre con grande entusiasmo dai gieffini, forse perchè sono uno dei pochi contatti che hanno con la realtà esterna. Purtroppo può capitare che gli uccelli facciano i propri bisogni in volo ed è proprio quello che è successo.

Mentre Maria Teresa Ruta indicava lo stormo con il suo solito entusiasmo uno di questi ha colpito in pieno la Salemi che ha urlato: "no, mi hanno cacato adosso" e mentre la Ruta rideva ha aggiunto "No, ma la cagata addosso no. Ragazzi ma che schifo!". Maria Teresa ridendoci su ha canticchiato "Sei una ragazza fortunata, perché ti hanno regalato un sogno. Sei una ragazza fortunata, perché ti han cagato addosso".

Un raro momento di spensieratezza all'interno del Grande Fratello Vip 5 che oggi sta vivendo il giorno più drammatico dall'inizio del reality: stamattina Dayane Melllo ha saputo che il fratello Lucas idi 27 anni è morto in seguito a un incidente automobilistico. Da quel momento tutti i gieffini si sono stretti intorno alla modella brasiliana e nella casa regna un silenzio a volte irreale.