Giulia Salemi in ospedale per un incidente a The Cage: "Il mio ginocchio è stato distrutto"

Come ha riportato Giulia Salemi in una storia sul suo profilo Instagram, durante la puntata del 19 giugno di The Cage, su Nove, ha avuto un incidente durante il gioco. Tutto a causa di una casetta per il gatto.

Che abbia o meno convinto in termini di ascolti, The Cage, lo show di Nove condotto da Amadeus ha trovato il modo di diventare virale sui social. Tutto perché, durante la scorsa puntata, Giulia Salemi è rimasta vittima di un piccolo incidente che ha costretto la showgirl a una corsa in ospedale a causa di una brutta caduta. Tutto è trapelato dalle sue storie di Instagram.

Giulia Salemi cade a The Cage e ironizza sui social: cosa è successo?

L'incidente è avvenuto velocemente. Il gioco correva verso il gran finale, i secondi scorrevano e l'adrenalina era al massimo. Ma nessuno, nemmeno Giulia Salemi, si aspettava un incidente tanto buffo quanto doloroso. Il concorrente della puntata, chiamato Sandro, stava dando il massimo nella fase finale del gioco, quella in cui i partecipanti si alternano per entrare nella gabbia e accaparrarsi quanti più premi possibile.

Nella confusione del momento, mentre cercava di afferrare una casetta per gatti e portala al sicuro, ha finito per travolgere proprio Giulia Salemi, che si trovava troppo vicina all'ingresso. La co-conduttrice ha cercato di evitare l'impatto per permettere al concorrente di accaparrarsi il premio, ma non è riuscita a schivare l'impatto.

"Ha distrutto le ginocchia di Giulia", ha commentato Amadeus dopo l'incidente. Nonostante lo spavento iniziale, la Salemi è tornata in sé ma avvertendo comunque un dolore al ginocchio."Ha cercato di far fuori la Salemi per sempre", ha aggiunto l'ideatore di The Cage. Successivamente e in una serie di storie su Instagram, la conduttrice stessa ha raccontato ai sui fan l'accaduto. Prima ha mostrato il replay della caduta poi si è fatta immortalare in ospedale per sdrammatizzare l'incidente.

"Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante. Invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista [...] Un messaggio che, riletto subito dopo la visione, suona come un trailer perfetto per quanto sarebbe accaduto", scrive poi su X. Passato lo spavento, per la Salemi si torna subito in pista.