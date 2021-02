Dayane Mello: morto il fratello minore Lucas

Gravissimo lutto per Dayane Mello: è morto il fratello Lucas, di soli 27 anni, in un tragico incidente stradale. A diffondere la notizia, che nel frattempo è stata comunicata alla modella dagli autori del GF Vip, è stato il fratello Juliano con un post su Instagram.

La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello Vip 5 e rischia di destabilizzare sia Dayane Mello che gli altri coinquilini, lontani dai loro affetti da oltre cinque mesi a causa dei due prolungamenti decisi dalla produzione. La morte di Lucas, questo il nome del fratello minore di Dayane, è stata diffusa da Juliano, il fratello della Mello che abbiamo visto anche in collegamento in alcune dirette del reality.

Lucas aveva 27 anni ed è morto in seguito a un grave incidente stradale. Nel post scritto da Juliano Mello sui social in cui si si legge "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve".

Anche lo staff che gestisce il profilo Instagram della modella brasiliana ha confermato la triste notizia esprimendo il dolore per il lutto di Dayane: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l'affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff".

Informata del terribile lutto, Dayane Mello ha preferito rientrare nella casa del GF Vip per ricevere l'abbraccio dell'amica Rosalinda Cannavò, ma al momento non si può prevedere quale sarà la sua decisione definitiva circa la permanenza nel reality.