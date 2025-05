Giulia Salemi sarà al fianco di Amadeus in un nuovo programma estivo sul Nove

Giulia Salemi e Amadeus saranno insieme alla guida di un nuovo game show in onda su Nove. Scopriamo di più sul titolo e sulla messa in onda.

A partire da inizio giugno, andrà in onda su Nove, in access prime-time alle 20.30, un nuovo game show che si chiamerà The Cage - Prendi e Scappa. Il programma sarà condotto da Giulia Salemi e Amadeus ed è l'adattamento italiano di Raid The Cage.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Sul settimanale CHI si legge: "Pierpaolo Pretelli è volato in Honduras come inviato de L'Isola dei Famosi e Giulia Salemi si prende cura del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ma prepara anche il ritorno sul piccolo schermo. L'influencer sarà la figura femminile, prevista anche nel format americano, di The Cage - Prendi e Scappa, il nuovo game show condotto da Amadeus in onda in access prime time a giugno sul Nove".

Il programma è, come detto, un game show dove i premi devono essere agguantati dal concorrente e portati a casa solamente se si riesce a portarli fisicamente fuori dallo studio.

Giulia Salemi: "Amadeus mi affascina moltissimo"

Giulia Salemi e Amadeus saranno dunque in coppia nel nuovo game show in onda su Nove. La Salemi, ospite da Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, nella puntata di due giorni fa, ha parlato del conduttore quando le è stato chiesto chi le piacerebbe intervistare nel suo podcast.

Giulia Salemi ha infatti risposto: "Tra gli uomini? Dico Amadeus. Lui negli ultimi anni ha fatto un percorso incredibile e mi affascina moltissimo. Una delle domande che gli farei sarebbe 'Qual è il segreto per rimanere a lungo in questo mondo, nonostante i momenti di gloria e quelli di difficoltà?'. Perché anche i grandi nomi hanno vissuto fasi altalenanti, tra apici di successo e periodi meno brillanti. Sarebbe un confronto davvero stimolante".

Ormai manca davvero poco al debutto del nuovo game show e c'è grande curiosità intorno al ruolo che Giulia Salemi avrà al fianco di Amadeus.