Giulia Salemi, chi è il VIP che l'ha maltrattata: "Persona fastidiosa, mi ha fatta sentire una scema"

Nel suo podcast, Giulia Salemi e Paola Barale si lasciano andare a confidenze pepate su un ex volto dell'Isola dei Famosi. E il ritratto non è esattamente lusinghiero.

Altro che confessionale del Grande Fratello: il vero salotto dei segreti adesso si chiama Non Lo Faccio x Moda, e lo conduce Giulia Salemi. Nell'ultima puntata, l'ex gieffina ha ospitato una Paola Barale in forma smagliante e con la lingua affilata. Argomento della chiacchiera? Un ex con la X maiuscola: Raz Degan.

Raz Degan, il "guru" che non convince: la stoccata di Giulia Salemi

Raz Degan

Il nome vero e proprio non viene mai detto, ma i riferimenti sono più che chiari, praticamente trasparenti. La conduttrice Giulia Salemi, tra una risata e l'altra, ricorda con la sua 'partner in crime' per un giorno un incontro non proprio da tappeto rosso con l'attore e modello. "Mi ricordo molto bene quando sei andata a trovare il tuo ex a L'Isola dei Famosi. Ma tu sei stata anche molto buona fidati", ha detto alla Barale.

"Adesso dico una cosa e mi sbilancio io" - prosegue - "Io lui l'ho incontrato, l'ho conosciuto una sera a Venezia. È proprio una persona... fastidiosa. Cioè, non è stato per niente carino. Mi ha trattato come sei fossi una scema".

Paola Barale non si stupisce: "Me lo dicono tutti"

Giulia Salemi

L'ex storica di Raz Degan, Paola Barale, dal canto suo, non si mostra sorpresa: "Ma sai che in realtà me lo dicono tutti. Ma come mai mi dite la stessa cosa?". Con tono divertito ma deciso, la showgirl si prende la sua rivincita e lancia un consiglio da sorella maggiore: "Ti ha trattato male? A testate bisogna prenderli, non permettere mai a nessuno di trattati così".

Quando il podcast diventa uno spogliatoio vip

Tra una battuta e un'allusione, il siparietto si trasforma in una specie di confessione da backstage, dove le dive si raccontano senza filtri. Salemi rivela anche di aver zittito l'attore a modo suo: "Gli dissi una cosa del tipo 'guarda che Paola Barale è stata proprio una santa stare con te".