Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento spiega: "Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani"

Flavia Vento, a un giorno dalla frettolosa uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ha spiegato che questo, come gli altri abbandoni dei reality, sono dovuti all'affetto per i suoi 7 cani.

L'abbandono da parte di Flavia Vento della casa del Grande Fratello Vip 5 ha battuto ogni record di velocità ma non è stata una vera sorpresa, perchè è ormai famosa per aver lasciato tutti i reality a cui ha partecipato in passato prima del tempo.

È innegabile infatti che, sui social, dopo la prima reazione di incredulità, tanti abbiano semplicemente iniziato a sorridere del gesto di Flavia Vento, ricordando la sua ormai lunga carriera da "rinunciataria seriale" in fatto di reality show. E tutto sommato la showgirl dimostra di esserne perfettamente cosciente quando, ormai lontana dalla casa di Cinecittà, intervistata dal Giornale, dichiara: "Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L'Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l'edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo".

E Flavia Vento sa anche perfettamente che la contessa Patrizia De Blanck non ha completamente sbagliato a dare in escandescenze alla notizia dell'incauta decisione ormai presa: "Sono assolutamente d'accordo con lei su tutto ciò che mi ha detto. Stare in quella Casa è un'esperienza indescrivibile. È una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita, è divertente ma allo stesso tempo è lavoro. Penso che le sue parole servissero solo ed esclusivamente a spronarmi. Lo dico proprio perché lei è una mia cara amica e so che non direbbe mai niente per ferirmi".

Tuttavia ai sentimenti non si comanda. Che sia vero oppure no, che sembri plausibile oppure no, sarebbe questa la vera ragione dell'uscita di Flavia Vento dal Grande Fratello Vip 5 a neppure 24 ore dall'ingresso in stile sirena. Questa e le crisi di panico scatenate dall'apprensione: "Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi... Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all'interno della casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico".

Ora c'è naturalmente chi parla di penali che la soubrette potrebbe dover pagare perchè previste dal contratto, non si sa neppure se, durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, la Vento sarà in studio per un confronto con Alfonso Signorini e con i suoi ormai ex compagni di viaggio. Certo è che lei guarda già al futuro, pensando seriamente all'idea di lavorare con i suoi amici a quattro zampe: " Sto pensando di aprire una pensione per cani, ma sto ancora facendo tutte le valutazioni del caso".