Flavia Vento e Tom Cruise, l'amore finto tra la showgirl e l'attore

Flavia Vento, nelle ultime settimane, ha parlato più volte del suo "amore finto" con Tom Cruise: la showgirl ha creduto che il celebre divo hollywoodiano la stesse corteggiando per sei mesi ma la sua relazione online si è rivelata essere una vera e propria truffa: l'ex modella ha comunque deciso di non denunciare la persona che l'ha ingannata sui social network.

La Vento, durante una recente intervista pubblicata su Repubblica, ha raccontato: "Ho ricevuto un messaggio privato su Twitter dove Tom mi scriveva: 'Grazie per il tuo continuo supporto'. Vado a vedere il suo profilo e c'è la stessa frase in risposta a un mio tweet in cui gli avevo scritto che non vedevo l'ora uscisse il sequel di Top Gun. Quindi, sempre in privato, gli chiedo se è davvero lui. E mi risponde di sì, poi mi manda un suo cellulare".

"Il cellulare era americano. Quando gli ho chiesto se si ricordava dell'intervista che gli avevo fatto venti anni prima per la Rai, lui mi ha risposto di sì e che non poteva dimenticare il mio bellissimo sorriso", Ha continuato la showgirl. "Il sosia impersonava perfettamente la parte di Tom. Sapeva tutto di lui: dov'era, cosa aveva girato, il suo cibo preferito".

"Mi sono resa conto della truffa il giorno in cui gli ho detto: 'Senti, ora ci dobbiamo vedere, il film è finito, vengo a Londra da te'. E lui mi fa mandare una mail a un contatto. Mi hanno riposto che per l'incontro era necessario acquistare una card. Per accedere a questo meeting avrei dovuto pagare 500, mille o 1.500 euro, a seconda del tempo che dovevo trascorrere con lui. A quel punto mi sono cadute le braccia. No, non ho denunciato il finto Tom Cruise. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti star dico: la prova del nove è la videochiamata, se non la fanno, tagliate ogni contatto". Ha concluso Flavia Vento a proposito delle truffe d'amore sul web.