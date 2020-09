Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini promette sviluppi clamorosi dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco

Anche Alfonso Signorini ha commentato le dichiarazioni che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto al Grande Fratello VIP 5 promettendo clamorosi sviluppi: il conduttore ne ha parlato durante la puntata in streaming di Casa Chi.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra isolati nella casa del Grande Fratello non conoscono il polverone che hanno sollevato le loro confessioni notturne. I due nella chiacchierata incriminata hanno parlato dei trascorsi comuni in un'agenzia diventata ormai sinonimo di setta. Anche Alfonso Signorini è intervenuto sulla questione durante la puntata in streaming di Casa Chi: "Ci sono delle cose che non si sanno. Adua e Massimiliano stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà degli sviluppi direi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico veramente importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante"

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nel faccia a faccia avuto al Grande Fratello VIP 5 hanno parlato di una persona, chiamata 'Lucifero', che li ha manipolati tanto da far insorgere disturbi psicologici, la Del Vesco ha anche sofferto di anoressia.

Nella storia si è parlato anche di un suicidio, forse di quello del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. "Non hai idea di quanto sia cattiva quella persona - abbiamo sentito dire a Massimiliano - mise in giro la voce che mi drogavo". "Io invece ero succube di quella persona - ha replicato Adua - Io ce l'ho idea perché l'ho vissuta sulla mia pelle, ma tante cose forse il mio cervello manco ci arriva. Per questo io mi incazzo, perché vorrei, io vorrei giustizia, vorrei giustizia".

Ieri sulla questione della setta ha parlato anche Barbara D'Urso che nel racconto fatto da Adua ha riconosciuto le stesse identiche parole che le furono dette da un personaggio dello spettacolo molto importante, ma la conduttrice ha promesso che non farà nomi: "È una cosa molto, molto particolare. Se uscirà fuori perché lo diranno loro... Sennò ripeto, io mi faccio i fatti miei", ha ribadito nonostante le sollecitazioni che le venivano fatte da Michele Cucuzza.