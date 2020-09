Barbara D'Urso: "La setta di cui si è parlato al Grande Fratello Vip 5? Sapevo tutto"

Anche Barbara D'Urso ha commentato le rivelazioni scioccanti sulla setta fatte al Grande Fratello Vip 5: l'ha fatto durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, aggiungendo però un altro tassello, perchè lei, dice, ne era a conoscenza.

Le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno portato scompiglio, se non nella casa (o almeno non ancora), sicuramente su social e giornali dove ormai da due giorni si prova a ricostruire l'identità reale di personaggi solo accennati. I due ex fidanzati hanno infatti svelato dettagli spaventosi del proprio passato, dettagli relativi al periodo in cui facevano coppia, ma soprattutto a quello successivo, in cui, separatamente, vivevano ciascuno il proprio calvario pur senza saperlo.

Barbara D'Urso non soltanto non si è lasciata sfuggire l'occasione di parlarne nel suo programma pomeridiano, ma ha soprattutto rincarato la dose. Ha affermato di aver già sentito un racconto del genere, legato alla stessa "setta", anche se fattole in via del tutto confidenziale da un'altra persone, che lei assicura essere molto, molto più famosa dei due gieffini: "Io questa cosa la sapevo ma da completamente un'altra persona molto molto famosa. Questa cosa è ancora più intrisa del mondo dello spettacolo. È una cosa molto, molto particolare. Se uscirà fuori perché lo diranno loro... Sennò ripeto, io mi faccio i fatti miei. Ma è abbastanza particolare questa cosa, perché a me è stata raccontata nello stesso modo".

Qualcuno tra gli ospiti della conduttrice - Michele Cucuzza - ha chiesto di fare nomi e cognomi, ma la D'Urso ha ribadito ancora una volta che non spetta a lei, in questo momento, parlare apertamente: "No, se vogliono parlano i protagonisti. Io non c'ero, io so ma ci mancherebbe altro. No! Poi, se ci sarà bisogno di mandare dei giornalisti per capire, noi lo faremo. Siamo sotto testata quindi lo faremo".

Una cosa per il momento è certa: la vicenda di quella che è ormai chiamata "la setta" è destinata a far parlare perchè, a quanto pare, le orribili verità venute fuori dalla chiacchierata tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sarebbero solo la punta dell'iceberg.