Alfonso Signorini tra Grande Fratello e Pomeriggio 5? Ecco cosa ha rivelato il conduttore sul suo futuro in TV

Nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci su un possibile cambio di conduzione a Pomeriggio 5. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa LaPresse e confermate dal settimanale NuovoTv, Mediaset avrebbe pensato ad Alfonso Signorini per rilanciare il programma pomeridiano in una versione rinnovata, capace di contrastare il successo de La Vita in Diretta di Alberto Matano. In quest'ottica, si ipotizzava anche un addio di Signorini al Grande Fratello, con la possibile staffetta in favore di Simona Ventura.

"Tutte balle": Alfonso Signorini smentisce i rumors

Tuttavia, a mettere fine alle voci ci ha pensato direttamente il conduttore durante l'ultima puntata del format Boom, condivisa sul suo profilo Instagram. Rispondendo a una specifica domanda della giornalista Grazia Sambruna, il conduttore del reality show ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento con il programma precedentemente condotto da Barbara D'Urso.

"No, assolutamente no...Myrta Merlino può stare tranquilla..." Alfonso ha specificato che non sapeva nulla di queste voci: "Quindi si parlava di quella roba lì? Me la sono persa...Tutto ciò conferma che ho fatto bene ad andare in vacanza...". Il destino di Myrta Merlino comunque resta appeso ad un filo, a prescindere da Signorini.

Myrta Merlino

Il caso Pomeriggio Cinque: cosa c'è davvero dietro le voci.

A gettare benzina sul fuoco è stato Giuseppe Candela che su X ha scritto: "Situazione rovente a Pomeriggio 5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla vacanze e resta in video...Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese...Il finale comunque per me è già scritto e lei è fuori dal pomeriggio".

Anche se i rumors su Signorini sembrano ormai sfumati, l'incertezza resta sul futuro della fascia pomeridiana. Pomeriggio 5, infatti, sta affrontando una crisi di ascolti, con la concorrenza sempre più agguerrita. Mediaset dovrà valutare attentamente quale direzione prendere per non perdere terreno, ma al momento sembra che ogni decisione sia rimandata di qualche settimana, alla presentazione dei palinsesti.