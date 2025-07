Alfonso Signorini su Stefano De Martino e Maria De Filippi: il racconto dei 30 anni di Chi

Il settimanale Chi spegne 30 candeline e, per celebrare questo importante traguardo, Alfonso Signorini - storico direttore della rivista e volto amatissimo del Grande Fratello - ha deciso di aprire il cassetto dei ricordi, ripercorrendo i successi del magazine ma anche le trasformazioni del mondo dello spettacolo e del gossip.

Un lungo racconto, il suo, fatto di riflessioni, aneddoti e dichiarazioni che non sono passate inosservate, soprattutto quando si è soffermato a parlare di uno dei protagonisti più amati del panorama televisivo italiano: Stefano De Martino.

Stefano De Martino, il ponte perfetto tra tradizione e modernità

Signorini non ha nascosto la profonda stima nei confronti dello showman di Torre Annunziata, definendolo "un fenomeno che rappresenta il giusto ponte tra tradizione e modernità digitale". "Stefano, secondo me, è bravissimo. È un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra. È molto abile nella conduzione, riesce a rendere i programmi simili a sé stesso. Cura ogni dettaglio, non lascia nulla al caso. È un grande professionista", ha raccontato il direttore di Chi.

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Ma il vero colpo di scena arriva quando Alfonso svela un aneddoto del tutto inedito: "Mondadori Libri mi ha chiamato chiedendomi di convincere Stefano a scrivere un libro. Io l'ho contattato e gli ho chiesto: 'Senti, ti andrebbe di scrivere un libro per Mondadori?'"

La replica del conduttore di Affari Tuoi ha impressionato Alfonso: "Lui mi ha risposto 'no'. Poi però ha aggiunto 'Alfò, ma io i libri li devo leggere, non li devo scrivere'. Una risposta che dimostra una grande maturità e saggezza. Questo è Stefano De Martino." Una battuta che racconta molto della personalità di Stefano: diretto, sincero, consapevole e lontano da ogni forzatura mediatica.

Il legame speciale con Maria De Filippi

Nella sua lunga intervista, Alfonso non poteva non menzionare Maria De Filippi, da sempre punto di riferimento nella vita professionale di De Martino e amica preziosissima per lui stesso. "Non per nulla Stefano ha iniziato alla corte di Maria, la più grande fabbrica di talenti dello spettacolo italiano", sottolinea Signorini.

Il direttore di Chi racconta poi con grande affetto il rapporto che lo lega alla Queen di Mediaset: "Nel mondo dello spettacolo ho una sola amica: Maria. Usciamo insieme, ci frequentiamo anche fuori dagli studi. Però, come in ogni rapporto vero, ci sono pro e contro. Stamattina, ad esempio, mi ha buttato giù dal letto alle 7.45 per raccontarmi una cosa!"

Parole che non lasciano spazio ai dubbi: la De Filippi è non solo un genio della televisione, capace di tenere in piedi interi palinsesti, ma anche una persona dotata di una carica umana straordinaria. "Io e lei ci assomigliamo: non frequentiamo molti, non ci raccontiamo in giro. Però è bello sapere che c'è sempre"

"Maria è un esempio, ma non perché voglia dare lezioni. Lei educa con l'esempio, con la sua semplicità. È la stessa Maria che gioca a burraco con Filippo Bisciglia e si sente spesso con De Martino. È uno stile di vita che arriva anche al pubblico, senza bisogno di parole."