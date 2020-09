Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Convincere Gabriel Garko non è stato facile"

Alfonso Signorini torna sul coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 dicendo che non è stato facile convincerlo ad andare in studio. Il conduttore ha raccontato tutti i retroscena della serata in cui l'attore ha confessato quel "segreto di pulcinella" durante sua trasmissione.

Alfonso Signorini ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi le emozioni vissute da Gabriel Garko la sera in cui ha fatto coming out, un momento che l'attore aspettava da anni perché si era stancato di fingere.

Il conduttore del reality ha scritto un editoriale sul giornale che dirige rivelando che Garko, prima di andare in trasmissione, si è preparato psicologicamente con le amiche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. "Sono stato doppiamente felice che abbia scelto me per fare un primo passo importante della sua nuova vita, ha gettato la maschera davanti alle telecamere del 'Grande Fratello Vip' liberandosi del peso di un'immagine che per lui era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine, facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità", ha scritto Signorini. Che poi ha raccontato che subito dopo il suo intervento Garko ha chiesto: "Posso avere qualcosa da mangiare? Che ne so, vanno bene anche patatine e champagne. Sono fuso. Ma mi sento leggero e soprattutto sorrido. So che ho fatto la cosa giusta".

Alfonso Signorini ha spiegato che tra lui e l'attore non correva buon sangue "E pensare che all'inizio tra me e Gabriel Garko non correva buon sangue. A me non piacevano le sue storie d'amore inventate con le colleghe: il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose e quegli ammiccamenti da fotoromanzo degli anni '50. Non ho mai dedicato una sola copertina a quegli amori insulsi e farlocchi, quando gli ho dedicato una copertina con qualche collega è sempre stato solo per promuovere le sue fiction di successo. Anche lui non mi sopportava, ovvio".

Nonostante questa antipatia reciproca Garko ha scelto proprio il suo programma per aprirsi: "Era giusto che lo facesse pubblicamente perché tutto nella sua vita è stato vissuto così. Farlo per lui non è stato facile: non è semplice ammettere che la vita che fai non ti diverte più, non è facile spogliarsi di tutti i cliché che ti hanno coperto, mostrando una nudità che ancora non conosci. Da oggi Garko sarà un po' più Dario (così si chiama all'anagrafe) e un po' meno Gabriel. Adesso sono sicuro che sarà tutto più semplice come sempre accade quando si vive con verità. Ed è grazie a questa verità che io ho trovato un amico".

Non è un segreto che Alfonso Signorini avrebbe voluto l'attore nel cast del suo Grande Fratello Vip 5 ma Garko gli ha detto no: "Io l'avevo già sentito perché avrei voluto che partecipasse al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente e lui aveva un po' tergiversato e poi alla fine ha detto di no. Convincerlo ad aprirsi e fare quello che ha fatto non è stato certamente facile però credo che lui ne avesse molto bisogno, soprattutto dopo avere visto quello che era successo nella casa. Alla fine ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso che sostanzialmente per lui era un peso vero, cioè Gabriel non riusciva più a vivere bene, non riusciva più a stare dentro il personaggio che si era costruito in tutti questi anni".