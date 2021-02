Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Alda D’Eusanio era fuori controllo"

Alfonso Signorini ha raccontato i momenti che lo hanno maggiormente messo in imbarazzo in questa stagione del Grande Fratello Vip 5 tra cui le affermazioni di Alda D'Eusanio su Laura Pausini.

Mentre il Grande Fratello Vip 5 è finalmente arrivato alla fase finale, Alfonso Signorini ha raccontato a Repubblica che l'espulsione di Alda D'Eusanio si è rivelata uno dei momenti più imbarazzanti dell'edizione anche per lui.

L'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip 5 è ormai giunta in dirittura d'arrivo, il 1° marzo si spegneranno le luci della casa più spiata d'Italia, una stagione costellata da numerose squalifiche e momenti di grande imbarazzo, come ha ammesso Alfonso Signorini. L'ultimo in ordine di tempo è stata l'eliminazione di Alda D'Eusanio, la giornalista entrata come ultimo concorrente nella casa e considerata uno dei fiori all'occhiello dell'edizione, per ammissione dello stesso conduttore.

Alda, dopo essere già stata protagonista di discutibili episodi, ha esternato un assurdo pensiero su Laura Pausini, sostenendo che venga picchiata dal compagno. "Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l'espulsione immediata. Mi è dispiaciuto. Le scuse alla Pausini? Se l'avesse detto nel mio serale sarei stato responsabile, deve chiedere scusa la D'Eusanio. Ma mi dispiace per Laura e la chiamerò", ha sostenuto Signorini, che si era già dissociato dalle parole della giornalista.

L'espulsione di Alda è avvenuta a 24 ore dalle sue affermazioni e solo dopo che Laura Pausini aveva annunciato la querela.

Alfonso al quotidiano ha raccontato anche altri due momenti che ha avuto difficoltà a gestire: l'ingresso nella casa di Mario Balotelli e il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il calciatore del Monza si era reso colpevole di una battuta sessista nei confronti di Dayane Mello, che Signorini in diretta non era stato in grado di carpire immediatamente. Parole orrende le definisce oggi: "l'unica cosa di cui mi pento è non aver sentito la battuta di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei".

A proposito del confronto tra l'opinionista Antonella Elia e Samantha De Grenet nella glass room, Alfonso Signorini, che la settima successiva si era scusato con l'ex modella per le parole offensive, oggi dice "Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta".

Stasera al Grande Fratello Vip 5 è previsto l'ennesimo appuntamento con la famiglia Zenga, questa volta ci sarà la reunion di papà Walter con i figli Niccolò e Andrea. A proposito di questa telenovela Alfonso Signorini ha detto: "se mi prendi come Alfonso, che sia figlio o padre, non aspetto il GF per farmi vivo con mio figlio. Ma quando Walter decide di avere il confronto, lì si illuminano gli occhi del cinico. Allora al posto degli occhi ho le slot machine".