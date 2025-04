Amadeus a Canale 5, Ilary Blasi torna al GF, e Signorini? Le indiscrezioni sul giro di conduttori a Mediaset

Novità in arrivo nella prossima stagione di Canale 5. Dall'arrivo di Amadeus alla conduzione di un game show alla sostituzione di Myrta Merlino e non solo: ecco tutte le ipotesi.

Giro di conduttori a Mediaset. Di certo la presenza di Amadeus come giudice al serale di Amici non è passata inosservata, specie considerando il passaggio del conduttore a Nove dello scorso settembre.

Ma non si tratta solo di "Ama": a Cologno Monzese sembrerebbe in atto un ripensamento a 360gradi dei volti di Canale, da una sostituzione di Myrta Merlino al possibile ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello.

Amadeus a Canale 5: le ipotesi

Amadeus in Chissa chi è

Lo scorso marzo l'agenzia AdnKronos aveva lanciato il retroscena: Mediaset potrebbe decidere di far riposare Striscia la Notizia: "sarebbe infatti allo studio l'ipotesi di testare dei game show per l'access prime time di Canale 5. E diverse società di produzione, da Endemol a Blu Yasmine, da Banijay a Fremantle, starebbero approntando dei numeri zero". A questo scopo, ancora AdnKronos, aveva aggiunto che questo ipotetico game show potesse essere legato a un'altra ipotesi, quella dell'arrivo di Amadeus a Canale 5 dopo la parentesi poco fortunata di Nove.

Naturalmente, prima è necessario che il conduttore possa trovare un accordo per interrompere il contratto con il gruppo Discovery.

Ora, a rafforzare l'ipotesi, arriva anche il settimanale Nuovo: "Ci sono anche da definire i termini dell'eventuale trasloco di Amadeus a Cologno, visto che lui ha un contratto di quattro anni con gli americani del gruppo Warner Bros. Discovery visti i risultati, quelli sarebbero ben felici di salutare "Ama", sul quale avevano investito un budget da 100 milioni. Amadeus sulle reti Mediaset dovrebbe cercare di strappare quanti più telespettatori possibili al bel conduttore napoletano della prima rete, soprannominato "mister 6 milioni" per gli ascolti che porta a casa Il passaggio potrebbe essere per l'access time di Canale 5. Il Gabibbo e le veline verrebbero ricollocati con una mossa che ha dell'incredibile per uno show che ha debuttato nel lontano 1988".

Gli altri conduttori

Grande Fratello: Alfonso Signorini in una foto dell'edizione 2023

Amadeus a parte, Nuovo rilancia anche anche su Pomeriggio 5, Myrta Merlino, Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti infatti, schrive: "Altre manovre. Myrta Merlino dirà addio a Pomeriggio Cinque. L'esperimento non ha funzionato e il programma nelle sue mani ha sempre perso contro Alberto Matano e la sua Vita in diretta. Ma non solo: anche il paragone con Barbara D'Urso è sconfortante. Così, qualcuno ha suggerito a Pier Silvio il nome del perfetto "anti Matano": Alfonso Signorini. Una grande novità per l'attuale timoniere del Grande fratello, in crisi di ascolti. Al posto di Signorini si parla del ritorno di Ilary Blasi".

Al momento, Ilary Blasi è in procinto di partire lunedì 7 aprile con The Couple, mentre Alfonso Signorini dopo la fine del Grande Fratello ha detto di volersi riposare, alimentando così le voci di un addio al programma.