Grande Fratello Vip 2020, Barbara D'Urso contro Antonella Elia: "Sulla menopausa mi ha scioccata"

Barbara D'Urso è rimasta scioccata dal linguaggio usato da Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020. Il riferimento alla presunta menopausa di Valeria Marini è stato duramente criticato dalla conduttrice.

Anche Barbara D'Urso sembra essere contrariata dell'atteggiamento di Antonella Elia all'interno della Casa del Grande Fratello. Ieri durante un violento litigo la show girl ha detto a Valeria Marini: "La menopausa ti ha ridotta così?". La conduttrice partenopea ha stigmatizzato la frase durante Pomeriggio 5. "Sono scioccata da questa storia della menopausa, questo è un ghettizzare le donne che vanno in menopausa che possono andarci a 30, 40, 50 e 60 anni - ha voluto puntualizzare la conduttrice - Con questa roba qui Antonella mi ha proprio deluso. Le voglio bene, ma questa storia della menopausa non si può sentire - poi ha ricordato all'Elia - anche perché Antonellina, in menopausa, ci andiamo tutte prima o poi".

Come continuano a ripetere sui social, la Elia sembra mancare di qualsiasi tipo di tatto "Ha mancato di sensibilità, non è stata elegante - ha confermato Barbara - Ci sono donne che sono costrette ad andare in menopausa perché hanno problemi all'utero. Antonella ha fatto una cosa brutta davvero e basta. Per me è anche peggio dello spintone che ha dato a Valeria Marini la scorsa settimana".

La D'Urso sembra perfettamente allineata con lo stato d'animo dei social che da giorni chiedono ad Alfonso Signorini di smetterla di proteggere la Elia.