Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia a Valeria Marini “La menopausa ti ha ridotta così?” (VIDEO)

Antonella Elia a Valeria Marini sono state ad un passo dal contatto fisico al Grande Fratello Vip 2020. Il loro continuo litigare sta compromettendo la serenità degli altri concorrenti e il pubblico chiede agli autori di intervenire.

Nuova Lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, che ora stanno iniziando a stancare sia il pubblico di casa che i coinquilini. La lite è cominciata in cucina per un motivo molto futile, l'ex valletta di Mike Bongiorno ha calpestato la ciabatta di Valeria che l'ha toccata leggermente sulla spalla. La Elia, come fece con Patrick, ha ingigantito la cosa parlando di pugni sui reni. A quel punto l'ex diva de Il Bagaglino le ha detto "Ma ti ho solo toccata". Antonella, ancora una volta, ha perso il controllo "No hai fatto molto di più, levati di torno. Due pugni nei reni per la ciabatta vanno benissimo. Tu sei proprio cretina, non c'è verso sei cretina. Quando una è str..za è str..za, vattene va'. La tua presenza è un'offesa".

Valeria Marini non ci sta ad essere insultata e reagisce "la deve smettere di offendere tutti, ma chi si crede di essere? Basta! Sa solo offendere e mettere le mani addosso - Valeria è un fiume in piena - la sua presenza è un'offesa per le donne e per il pubblico, se ne accorgerà". Poi l'ex compagna di Cecchi Gori fa il lungo elenco delle persone che Elia ha insultato nella Casa "Devi smetterla di offendere le persone, lo hai fatto con me, Licia, Fernanda, Adriana, Clizia, basta! Ma chi sei per offendere? Non sei nessuno!".

A questo punto arrivano le offese di Antonella Elia, che potete vedere in questo video, insulti che in qualsiasi situazione civile non sarebbero tollerati, "Ma è la menopausa che ti ha ridotta così? Secondo me non hai il ciclo da 10 anni, così si spiega il tuo isterismo. Sei così perché sei in menopausa a 60 anni?". Il livello continua a scendere "No, io le mie cose ce l'ho ancora, ho 52 anni - ci informa Valeria e poi rivolgendosi alla sua nemica - sei tu che sembri mia nonna. Ma questa non può offendere tutti! C'è una parola che non conosci ed è rispetto! Non sei nessuno per dirmi le parolacce". Andrea Denver prova a separare le due invasate invitando Valeria Marini a raggiungere il confessionale e Antonella Elia a mangiare. Nel frattempo sui social chiedono agli autori di intervenire, il pubblico è stufo delle liti e delle offese, vediamo se la produzione farà qualcosa per fermare questa deriva.