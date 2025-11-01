Grande Fratello, Valentina Piscopo lascia la Casa: “Non ho bisogno di stare con gente falsa”

Notte movimentata al Grande Fratello, dove la festa di Halloween si è trasformata in un vero terremoto emotivo. Tra litigi, accuse e gesti di rabbia, la tensione ha raggiunto il culmine con Valentina Piscopo e Domenico D'Alterio contrapposti al resto della Casa. Questa mattina, Valentina, ospite del reality, ha deciso di lasciare la Casa, come ha comunicato lei stessa attraverso una storia su Instagram.

Lite infuocata tra Valentina e Anita

La notte di Halloween, che doveva essere un momento di leggerezza e divertimento, si è presto trasformata in un vero incubo per i concorrenti. Tra maschere e musica, i toni si sono alzati e gli equilibri del gruppo sono andati in frantumi. Tutto è iniziato con un duro confronto tra Valentina Piscopo e Anita Mazzotta, scoppiato proprio durante la festa. Le due donne si sono scambiate parole pesanti e accuse reciproche.

Valentina non ha gradito alcuni commenti di Anita sul suo legame con Domenico D'Alterio, Anita li ha accusati di aver creato il triangolo amoroso con Benedetta solo per generare hype e avere visibilità. La discussione si è presto trasformata in uno scontro personale che ha spaccato il gruppo in due fazioni.

Simone De Bianchi perde il controllo

La tensione è esplosa definitivamente quando Simone De Bianchi, chiaramente ubriaco, ha confessato un certo interesse per Anita: "A me interessa di lei, ma lei pensa a Jonas". Nel cuore della notte, Simone ha poi avuto un acceso scontro con Grazia Kendi, accusandola di aver insinuato che Domenico e Valentina si fossero messi d'accordo. Tra urla e accuse il gieffino ha perso la calma e ha ribaltato un tavolino in giardino, scatenando la reazione indignata di Omer Elomari e Rasha Younes e la rabbia contro i casalinghi di Donatella Mercoledisanto.

L'addio di Valentina e lo sfogo su Instagram

Poche ore dopo, Valentina ha lasciato la Casa. Non è chiaro se la decisione sia stata presa da lei o dalla produzione, ma la sua assenza è stata immediatamente notata. Su Instagram, la Piscopo ha pubblicato un lungo sfogo contro i coinquilini, scrivendo: "Metto in chiaro che io non ero concorrente e non lo sarei MAI STATA! L'unico motivo era per capire e parlare con DOMENICO! Ma purtroppo il Branco non avendo argomenti oltre ad essere NOIOSI! Hanno pensato di Attaccarmi! Chi mi attacca poi? Chi sa tutto quello che è successo FUORI!

"Ragazzi miei svegliatevi perché io HO SOLO DIFESO CIÒ CHE CONTINUO A SOSTENERE!..LA MIA DIMOSTRAZIONE È QUELLA CHE ORA SONO FUORI! Non ho bisogno di stare in un contesto di gente FALSA! MA SOPRATTUTTO SE VOLEVO CAVALCARE L'ONDA LASCIAVO DOMENICO LI LA CAVALCAVO tranquillamente invece mi prendo tutta la MER.A!" Una dichiarazione al vetriolo che sottolinea come Valentina avrebbe meritato di restare nella Casa almeno fino a lunedì per movimentare la Casa e rianimare gli ascolti in discesa del Grande Fratello.