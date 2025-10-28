Grande Fratello 2025, pagelle quinta puntata: Domenico "travasato" (2), Simona Ventura indomita (8)

Simona Ventura prova a fare il miracolo con il Grande Fratello 2025, ma neppure la versione discount di Temptation Island con Domenico e Valentina riesce a smuovere gli ascolti. E Mediaset che fa, lascia? No, raddoppia! Le nostre pagelle di lunedì 27 ottobre

L'avete sentito quell'odore di Temptation Island? Non sapendo più a che santo votarsi per rialzare gli ascolti, il Grande Fratello chiede aiuto direttamente alla "nostra signora di Mediaset", Maria De Filippi. Arrivato alla quinta puntata, il reality confeziona un segmento ad alto tasso di corna, strilli in prima serata e motivazioni traballanti da una parte e dall'altra, ma nemmeno questo basta.

Grande Fratello: le nostre pagelle di lunedì 27 ottobre

Il verdetto dell'Auditel è ancora una volta impietoso: 1,86 milioni di spettatori e il 15% di share. I problemi di quest'edizione sono tanti, dalle dinamiche inesistenti tra i concorrenti che gli autori devono non solo "gonfiare" ma proprio inventare di sana pianta, fino agli opinionisti che riflettono ma in silenzio. Per ovviare all'ultimo problema la produzione è stata costretta all'innesto di Sonia Bruganelli in corso d'opera, per ovviare al primo ha chiesto a Temptation, ma non pare esserci al momento soluzione.

Simona Ventura come Highlander - voto 8

Simona Ventura

Alla fine di questo Grande Fratello senza mordente resterà solo lei, Super Simo, ovvero l'unica lì dentro che stia provando il tutto per tutto per invertire la tendenza dei dati (ovvero a salvare il salvabile).

E visto che ormai non si può lasciare intentata nessuna via, non si è fatta sfuggire neppure la possibilità di andare a Scampia, nella casa in cui vive Domenico con la famiglia, per accogliere le lamentele della compagna Valentina.

Una cosa che forse solo Barbara D'Urso dei tempi d'oro del trash si sarebbe inventata.

Una mossa, questa, che non soltanto fa capire quanto, conduttrice e autori, conoscano il pubblico medio di Canale 5 (e di un certo tipo di intrattenimento), ma anche quanto ormai siano arrivati a raschiare il fondo del barile per riuscire a rimanere a galla.

Quando i piani alti - finalmente - decreteranno la fine del Grande Fratello (il solo che possa avere ancora un senso, e solo per la sua alta vocazione "gossippara" è, spiace dirlo, quello VIP di Alfonso Signorini), a Simona Ventura resterà solo una consolazione: l'insuccesso non porta la sua firma.

Quello di Mediaset è ormai accanimento terapeutico con un format che, nell'era dei "social prima della vita reale", ha chiaramente sempre meno da raccontare. I vertici pensano quindi a tirare la spina? Al contrario! Loro raddoppiano il giovedì, contro la fiction di Rai 1, contro Geppi Cucciari su Rai 3 e contro X Factor su Sky. Per fortuna hanno almeno dato a SuperSimo la spalla di Sonia Bruganelli su cui piangere.

Domenico è stato "travasato" - voto 2

Benedetta e Domenico

In rete circolano diverse informazioni su di lui, sui suoi canali social "ammiccanti" improvvisamente spariti come per magia. Ad alimentare le speculazioni non è stato, poi, solo quello che ha detto su di sè nel video di presentazione per il Grande Fratello ("piaccio alle donne e loro mi piacciono"), ma soprattutto quello che ha fatto da quando è entrato nella Casa. Ovvero ronzare intorno a quasi tutte le concorrenti, soffermandosi in particolare tra gli abbracci e le carezze di Benedetta.

Domenico ha proprio dimenticato, però, di aver lasciato fuori dalla porta rossa un "dettaglio": a casa, a Napoli, ci sono ad attenderlo una bimba, Paola, di 6 anni, e una donna, Valentina, ovvero sua figlia e la sua compagna. Abbiamo visto la bambina nella puntata d'esordio, Valentina invece stiamo imparando ormai a conoscerla perchè ogni tanto ha bisogno di tirar le orecchie al suo fidanzato. Ieri sera, infatti, è stato solo il secondo round di una sceneggiata che, al pubblico piacendo, verrà tirata ancora per le lunghe.

Valentina Piscopo

Il rimprovero per Benedetta, infatti, è stato solo l'amo a cui far abboccare i nostalgici di Temptation Island: dopo i saluti di circostanza, le due donne che si "contendono" le attenzioni di Domenico erano già alle reciproche scuse, perchè "rispetto le altre donne e non sono una rovinafamiglie", "non avrei dovuto insultarti, ero solo arrabbiata".

Il succo vero dell'intervento di Valentina furente sta nel passato molto recente di Domenico, in quella domanda buttata lì, seme che verrà fatto germogliare - possiamo scommeterci - nelle prossime settimane: "hai sentito qualcuna prima di entrare al Grande Fratello?".

Davanti all'insinuazione della compagna, Domenico usa la strategia del pesce rosso: lui non ricorda, e quindi non lo sa. Mentre da casa possiamo già immaginare lo sguardo giudicante e interrogativo di Filippo Bisciglia, il nostro concorrente procede dritto verso la disfatta: quello che ha detto e fatto è stato solo "travasato". Inoltre, quando Valentina lo incalza, lui si mostra scocciato, come se quello che sta accadendo alla compagna (subissata di messaggi non richiesti dove, in pratica, viene definita "cornuta") non lo riguardasse in alcun modo.

L'apice di tutto questo è stato il bacio non voluto che Domenico ha stampato sulle labbra di Valentina un attimo prima che uscisse dalla porta rossa. Un gesto prepotente, egoista, rimproverato in diretta dalla stessa Simona Ventura, sentinella (quasi) silenziosa di un incontro in odor da reality dei sentimenti ma versione discount.

La fanfiction degli autori con Rasha e Omer - voto 5

Il voto è sia per la fantasia degli autori, che ormai non sapendo che inventare riciclano dinamiche vecchie come la TV, sia per quello che veramente pare esistere tra i due concorrenti: nulla.

La ricetta sembrava perfetta: lei è bellissima, lui è un uomo attraente. Lei piace a tutti, lui piace ma ha occhi solo per lei. In questa storia però c'è un plus: Omer è siriano, Rasha è giordana con origini palestinesi, e, se la geografia non è un'opinione, hanno anche le stesse radici culturali.

Grande Fratello 2025: un primo piano di Rasha

La favole da "Mille e una notte", insomma, sembrava già scritta, questo amore "dal sapor mediorientale" pronto a unire quei pochi spettatori rimasti nel sogno romantico di vederli insieme dentro e fuori dal Grande Fratello, ricalcando le orme di tante coppie, vere o presunte, nate su quei divanetti.

Il problema, però, è che, per quanto Rasha provi a stare al gioco per garantirsi la permanenza dietro la porta rossa, e per quanto l'interesse di Omer possa essere anche genuino, fino a qui la chimica tra loro supera di poco quella tra Simona Ventura e i suoi tre opinionisti appollaiati. In una sola parola: esiste?