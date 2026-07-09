La ruota della fortuna in onda per tutto agosto, ma Enrico Papi non cambia "casa": cosa succede a Mediaset

Canale 5 sceglie la continuità e punta ancora sul game show di Gerry Scotti per tutta l'estate. Il nuovo programma di Enrico Papi, però, non sparisce dai radar, ma subisce "solo" uno slittamento.

Mediaset si trova a dover gestire con attenzione le proprie scelte per la fascia dell'access prime time nel periodo estivo (e non solo). Da una parte c'è La ruota della fortuna, che con Gerry Scotti si è confermata una garanzia sia nel periodo invernale che in estate. Dall'altra c'è Enrico Papi pronto a tornare con un nuovo format internazionale, Let's Make a Deal, inizialmente immaginato come possibile novità di agosto.

In questi giorni c'è stato un vero e proprio braccio di ferro in quel di Cologno Monzese. Alla fine, però, il Biscione avrebbe scelto di non toccare ciò che sta funzionando: il quiz di Gerry Scotti dovrebbe quindi proseguire per tutta l'estate, mentre il progetto di Papi verrebbe spostato più avanti.

La ruota della fortuna resta centrale nel palinsesto Mediaset

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

La decisione sembra presa quindi e, anche se per ora non c'è un annuncio ufficiale, la direzione sembra chiara. Canale 5 non avrebbe intenzione di interrompere la corsa de La ruota della fortuna, soprattutto in una fase in cui il programma sta dando alla rete stabilità, ascolti e riconoscibilità.

Il ragionamento è molto pratico: fermare un titolo forte nel pieno della stagione estiva avrebbe potuto rivelarsi un rischio. In televisione, si sa, quando un appuntamento entra nelle abitudini del pubblico, cambiarlo può diventare un boomerang. E Gerry Scotti, in questa fascia, continua a essere uno dei volti più affidabili di Mediaset.

Non è solo una questione di risultati, c'è anche il tema della concorrenza. L'access prime time resta uno degli spazi più delicati della giornata televisiva, quello in cui le reti costruiscono il traino per la prima serata. Per questo Mediaset avrebbe preferito evitare esperimenti immediati e proteggere un meccanismo che, almeno per ora, non mostra segnali di stanchezza.

Enrico Papi resta nei piani: quando vedremo Let's Make a Deal

Enrico Papi

Il rinvio di Let's Make a Deal, però, non va letto come un passo indietro nei confronti di Enrico Papi. Anzi, la sensazione è che Mediaset voglia tenere il conduttore dentro la propria squadra, anche dopo le voci su possibili interessamenti da parte di altri gruppi televisivi (in particolare NOVE).

Il nuovo game show, affidato a Papi, resterebbe quindi una delle scommesse della rete. Semplicemente, il suo debutto potrebbe slittare a un momento più strategico. Una delle possibilità al vaglio sarebbe quella di un lancio durante le festività natalizie, periodo in cui un format basato su giochi, premi e momenti di sorpresa potrebbe trovare maggiore spazio e attenzione da parte del pubblico.

La produzione, intanto, non si è fermata. Il progetto starebbe continuando il suo percorso di preparazione con l'obiettivo di arrivare in onda con una formula già rodata e una collocazione meno rischiosa. Per Papi, dunque, nessun trasloco televisivo all'orizzonte: la sua "casa" resterebbe Mediaset, anche se i tempi cambiano.

Il caso, più che una frattura, sembra raccontare una fase di assestamento. Mediaset ha tra le mani un game show che funziona e un conduttore, Enrico Papi, che vuole valorizzare con il prodotto giusto al momento giusto.