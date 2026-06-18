"Avevo ansia”: Shaila Gatta racconta l'abbraccio che ha riunito lei e Helena Prestes

Dopo le tensioni al Grande Fratello, Shaila Gatta svela il momento in cui ha incontrato Helena Prestes a The 50: un abbraccio spontaneo che ha segnato la fine della loro rivalità.

Dopo mesi di tensioni nate nella Casa del Grande Fratello e proseguite anche sui social attraverso i rispettivi fan, Shaila Gatta e Helena Prestes hanno finalmente messo da parte ogni rancore. Il riavvicinamento è avvenuto durante le registrazioni di The 50, dove le due ex gieffine si sono ritrovate faccia a faccia per la prima volta dopo le incomprensioni del passato.

A raccontare come sono andate davvero le cose è stata la ballerina napoletana, che sui social ha spiegato di aver vissuto l'incontro con un mix di emozione e ansia, prima di arrivare a un gesto che ha cambiato tutto: un abbraccio spontaneo.

Il primo incontro a The 50: "Avevo ansia, poi l'abbraccio"

Shaila ha spiegato di aver provato una certa preoccupazione quando ha scoperto che anche Helena era stata scelta per partecipare a The 50. Dopo i duri scontri vissuti durante il Grande Fratello, non sapeva quale sarebbe stata la reazione dell'ex coinquilina. Nonostante i dubbi, aveva però un unico obiettivo: mettere un punto definitivo ai dissapori.

Shaila Gatta e Helena Prestes al Grande Fratello

"La pace tra me e lei è avvenuta in modo molto semplice e naturale. Non è vero che ci eravamo viste prima. Io avevo anche un po' di ansia, perché sapevo che c'era anche lei nel programma. La mia idea iniziale era quella di darle un abbraccio e con quell'abbraccio dimenticare tutte le cose avvenute prima".

L'incontro ha superato ogni aspettativa. Nessuna mediazione, nessun confronto acceso: appena si sono viste si sono strette la mano, si sono abbracciate e hanno iniziato a vivere l'avventura in perfetta sintonia.

Secondo il racconto di Shaila, entrambe avevano lo stesso desiderio di ricominciare da zero. Il primo incontro è stato spontaneo e sincero: "Ci siamo dette 'mi fa piacere vederti qui'. Credo sia stato un gesto molto maturo e intelligente".

Con il passare dei giorni il loro rapporto si è trasformato in una vera amicizia, tanto che, stando alle parole dell'ex ballerina di Amici, Helena è diventata una delle persone con cui ha legato maggiormente all'interno del reality, insieme a Musazzi, Federico Fusca, Matteo Diamante, Edoardo Tavassi, Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

Shaila ha poi rivelato un retroscena rimasto fuori dal montaggio del programma: "Ho pianto con Helena. È stato un momento bellissimo in cui ci siamo raccontate tante cose. Abbiamo creato un rapporto di complicità e ci siamo sostenute a vicenda. Da donne intelligenti abbiamo scelto di metterci il passato alle spalle e andare avanti".

Parole che sembrano chiudere definitivamente i dissapori di uno dei rapporti più complicati nati durante la diciottesima edizione del Grande Fratello e che confermano come The 50 abbia rappresentato, per entrambe, l'occasione per riscrivere la propria storia lontano dalle polemiche e ritrovare un nuovo equilibrio.