Grande Fratello: Tommaso Franchi rimprovera Mariavittoria Minghetti ma esagera e i social insorgono

Il pubblico che segue la diretta del reality show non ha gradito il modo in cui l'idraulico senese si è rivolto nei confronti della gieffina.

Tra le dinamiche più discusse di questa edizione del Grande Fratello, spicca la storia travagliata tra Mariavittoria Minghetti, specializzanda in chirurgia estetica, e Tommaso Franchi, idraulico senese. Il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi sin dall'inizio, con un avvicinamento iniziale seguito da un allontanamento, complicato dall'interesse di Mariavittoria per Alfonso D'Apice, altro concorrente della Casa. Tuttavia, i due si sono riavvicinati nelle ultime settimane, anche se la loro relazione sembra portare più tensioni che armonia, suscitando il malcontento del pubblico.

La scenata di gelosia che ha indignato il pubblico

Nella serata di ieri, Tommaso ha avuto una reazione che molti spettatori hanno definito eccessiva e inappropriata. In un momento di tensione, l'idraulico ha strattonato Mariavittoria, rimproverandola duramente per essere ancora sveglia alle due di notte. Il suo atteggiamento autoritario e i toni accesi hanno messo in evidenza una crescente possessività nei confronti della gieffina.

La scena, trasmessa in diretta su Mediaset Extra, ha subito generato indignazione sui social, con molti fan che hanno chiesto alla produzione di intervenire o almeno di censurare il comportamento di Tommaso. Durante la lite, Tommaso ha alzato i toni, pronunciando frasi come: "Vieni giù! Sei fuori. Ma che caz.o dici?", costringendo Mariavittoria a sedersi accanto al letto.

Tommaso Franchi durante una diretta del programma

Tommaso ha continuato con un tono sempre più aggressivo: "Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme." Le sue parole, accompagnate da gesti concitati, hanno mostrato una mancanza di controllo che ha preoccupato sia i fan del reality che gli stessi coinquilini.

Reazioni sui social

L'episodio ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Molti utenti hanno sottolineato come il comportamento di Tommaso, che sembra avere un segreto conosciuto da molti gieffini, fosse "morboso" e "preoccupante". La frase "Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?", pronunciata con rabbia dall'idraulico, è stata particolarmente criticata per il suo tono decisamente denigratorio.

Grande Fratello: tre concorrenti valutano l'abbandono, un'altra dichiara: "A me devono cacciarmi con la forza"

Nonostante il suo carattere deciso, Mariavittoria ha scelto di rimanere in silenzio durante la lite, probabilmente per evitare un'escalation della situazione. Tuttavia, il suo atteggiamento remissivo ha sorpreso molti, abituati a vederla combattere per le sue idee. Il pubblico si aspetta un intervento della produzione per garantire un ambiente più rispettoso all'interno della Casa.