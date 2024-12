Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un segreto: Mariavittoria sta con lui per questo motivo…”

La Casa del Grande Fratello, nota per essere la più spiata d'Italia, si rivela ancora una volta teatro di misteri e segreti che coinvolgono i concorrenti. Dopo il 'segreto' di Lorenzo, rivelatosi poco più di una bolla di sapone, a cui pochi hanno creduto, è ora Tommaso Franchi, l'idraulico senese, a essere al centro delle discussioni dei coinquilini.

Il segreto di Tommaso e la relazione con Mariavittoria

Le speculazioni sono iniziate quando Alfonso D'Apice e Javier Martinez hanno accennato a un misterioso segreto legato a Tommaso, che sembra influire sulla sua relazione con Mariavittoria Minghetti. Durante una conversazione privata, Alfonso ha rivelato che la specializzata in chirurgia estetica si sente "obbligata" a rimanere con Tommaso proprio a causa di questa questione:

"Mi ha detto che uno dei motivi principali per cui continua a stare con lui è questa cosa. Quando siamo usciti a fare le foto, poi siamo tornati e mi ha spiegato tutto.", ha rivelato il partenopeo, riferendosi al servizio fotografico a tema natalizio che i gieffini hanno fatto per il settimanale Chi.

Mariavittoria ha confidato ad Alfonso il segreto di Tommaso

Il pallavolista argentino, che era già a conoscenza del segreto, ha confermato di averlo saputo direttamente da Tommaso in passato, aggiungendo: "È una questione di tatto e rispetto. Non ne ho mai parlato con nessuno." Javier ha sottolineato che basare una relazione su un segreto non è salutare né per Mariavittoria né per Tommaso.

"Se lei ci sta solo per questo, perché continua?", ha specificato Javier Martinez. Alfonso D'Apice ha concordato, aggiungendo che parlando con la Minghetti le ha spiegato che la situazione rischia di essere poco onesta nei confronti di entrambi: "Se lo fa per questa ragione, non è onesta con lui né con sé stessa."

Il mistero ha incuriosito il pubblico che ha postato sui social spezzoni della conversazione tra i due gieffini, cercando di mettere insieme i pezzi, per cercare di scoprire la natura del mistero. Alcuni ipotizzano che il segreto possa riguardare un aspetto personale di Tommaso che non è ancora emerso completamente, mentre altri credono che possa essere legato a un evento esterno alla Casa.