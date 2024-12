Grande Fratello: tre concorrenti valutano l’abbandono, un’altra dichiara: “A me devono cacciarmi con la forza”

La tensione cresce nella Casa del Grande Fratello, dove diversi concorrenti sembrano essere arrivati al limite della loro esperienza. Tra i più in difficoltà troviamo Jessica Morlacchi, che, tra crisi personali e incomprensioni con i compagni, avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il gioco. Anche la coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria si trova in un momento delicato, e un presunto segreto potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Concorrenti in crisi: nessuno crede che abbandoneranno

Jessica ha recentemente confidato il suo malessere a Amanda Lecciso, spiegando: "Sto proprio fuori in questo periodo. Sono arrivata al limite dopo tre mesi e mezzo passati qui dentro." L'isolamento, la mancanza della famiglia e i contrasti con alcuni coinquilini sembrano averla portata a considerare l'idea di abbandonare il reality.

Luca Calvani, durante una chiacchierata notturna con Amanda Lecciso e Javier Martinez, ha confermato la difficoltà di Jessica, ricordando anche un episodio recente che ha alimentato le tensioni tra i due. Nell'ultima puntata in particolare, il faccia a faccia tra la cantante e l'attore toscano ha messo a dura prova la resistenza dei due gieffini.

Amanda Lecciso non ha intenzione di abbandonare il programma

Anche la relazione tra Mariavittoria e Tommaso è al centro di speculazioni. Secondo Calvani, la coppia starebbe vivendo un momento di crisi paragonabile a quello di Jessica. Amanda Lecciso, durante la conversazione, ha accennato a un possibile collegamento tra la crisi e il "segreto" di Tommaso di cui hanno parlato anche Javier e Alfonso.

"Sì lo so, ma vabbè Tommy ha quella cosa", ha detto la cognata di Al Bano. Mentre alcuni concorrenti valutano l'idea di ritirarsi, Amanda Lecciso ha ribadito la sua intenzione di restare in gioco fino alla fine: "A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado," ha detto con fermezza la gieffina.

Amanda, dopo l'incontro con suo figlio di lunedì scorso, sembra aver ricaricato le pile ed è pronta ad affrontare i mesi che la separano da qui alla fine del reality show. Il pubblico e Luca Calvani, comunque, sono convinti che alla fine nessuno dei gieffini lascerà il programma a meno che non siano gli spettatori ad eliminarli al televoto.